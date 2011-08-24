Loading...

Chiuso il forum di Android Market

Redazione

di Redazione

24/08/2011

  Il forum degli sviluppatori dell'Android Market è stato chiuso e commentato così, in una nota, da Google:  Dal 22 di agosto, l’Android Market forum sarà dedicato ai problemi degli utenti e alle discussioni. A causa della natura dei problemi degli sviluppatori, crediamo che il supporto diretto sia migliore, vedendo il tipo di problematiche che sono state sollevate in questo forum nel corso del tempo. Tali thread saranno quindi chiusi e chiediamo agli sviluppatori di segnalare i problemi con l’Android Market a questo link, in modo da poter rispondere alle vostre preoccupazioni puntualmente. Oltre a rispondere alle domande inviate tramite questa modalità “Contattaci”, terremo aggiornata con informazioni su errori molto diffusi la pagina sulle problematiche note per gli sviluppatori. Grazie per la vostra comprensione e cooperazione nell’aiutarci a risolvere i vostri problemi e le vostre preoccupazioni nella maniera più efficiente.
