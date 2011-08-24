Loading...

Ultime novità Google Plus

24/08/2011

Google, grazie al sistema dei feedback, ha raccolto una buona valutazione sul suo social network Google+ ed ha apportato due importanti modifiche.  La prima è che quando invitiamo un amico ad iscriversi e lui lo fa a noi arriverà una notifica che questa persona si è iscritta con un nostro invito. Mentre la seconda ha integrato Gmail e Google+ con un box dove vengono mostrate le ultime conversazioni, un pò come Google Buzz e Gmail.
