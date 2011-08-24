I due giochi storici per Ubuntu

Due dei più famosi giochi per Ubuntu sono Super Tux Kart e Pingus. Per installarli è semplice, bisogna dare da terminale rispettivamente: sudo apt-get install supertuxkart e sudo apt-get install pingus Nel primo c'è la mascotte di Linux, il pinguino Tux, alla guida di un Go Kart mentre nel secondo dovrete superare 22 livelli con dei simpatici pinguini molto somiglianti a Tux.