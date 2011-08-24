Scaricare da YouTube con Ubuntu
di Redazione
24/08/2011
Per scaricare video da YouTube e magari convertirli in altri formati abbiamo a disposizione Elltube, un ottimo programma ovviamente gratuito per convertire i video in vari formati. I formati disponibili sono Flv, Avi, Mpeg, Mp4 e 3gp, oppure si può estrarne l'audio in MP3, Wav e Amr. Una volta scaricato basta fare un doppio click e installarlo normalmente con un programma in quanto si tratta di un .deb.
Articolo Precedente
Open ClipArt: oltre 30.000 clip art insieme!
Articolo Successivo
I due giochi storici per Ubuntu
Redazione