Scaricare da YouTube con Ubuntu

Redazione Avatar

di Redazione

24/08/2011

Per scaricare video da YouTube e magari convertirli in altri formati abbiamo a disposizione Elltube, un ottimo programma ovviamente gratuito per convertire i video in vari formati. I formati disponibili sono Flv, Avi, Mpeg, Mp4 e 3gp, oppure si può estrarne l'audio in MP3, Wav e Amr. Una volta scaricato basta fare un doppio click e installarlo normalmente con un programma in quanto si tratta di un .deb.
