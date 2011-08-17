Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

Recuperare un sms cancellato sull'iPhone

Redazione Avatar

di Redazione

17/08/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
UndeleteSMS è un programma per iPhone che permette di recuperare un sms cancellato per sbaglio, la riuscita non è sicura al 100% dato che è un operazione piuttosto difficile ma c'è buona parte che il messaggio torni nella cartella. Una volta avviato farà da solo una scansione degli sms eliminati, una volta trovato il nostro possiamo sia ricopiarlo con le Note oppure salvarlo.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Trovare l'operatore con l'iPhone

Articolo Successivo

Come sviluppare giochi per iPhone e iPad

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Apple Watch 8 e Apple Watch Ultra condividono lo stesso processore

Apple Watch 8 e Apple Watch Ultra condividono lo stesso processore

16/09/2022

Quali sono gli smartphone più veloci al mondo

Quali sono gli smartphone più veloci al mondo

05/08/2022

L'unico modo per registrare le chiamate su iPhone

L'unico modo per registrare le chiamate su iPhone

28/07/2022