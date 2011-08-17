Recuperare un sms cancellato sull'iPhone

UndeleteSMS è un programma per iPhone che permette di recuperare un sms cancellato per sbaglio, la riuscita non è sicura al 100% dato che è un operazione piuttosto difficile ma c'è buona parte che il messaggio torni nella cartella. Una volta avviato farà da solo una scansione degli sms eliminati, una volta trovato il nostro possiamo sia ricopiarlo con le Note oppure salvarlo.