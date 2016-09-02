TomTom Curfer, e la tua auto diventa moderna
di Redazione
02/09/2016
Arriva Tom Tom Curfer, e la tua auto diventa moderna. Se stiamo per vendere la nostra auto che consideriamo datata e poco tecnologica, forse qualcosa possiamo fare. Certo, non parliamo di motore o di meccanica in senso stretto, ma di elettronica e diagnostica, cose che comunque possono essere molto utili per il guidatore che si vuole tenere costantemente informato sullo stato della propria macchina. E magari anche sullo stile di guida, decidendo di cambiarlo, se necessario, sulla scorta dei dati registrati. Per fare questo è sufficiente avere a disposizione uno smartphone, che oggi hanno quasi tutti, e una chiave OBD. Il dispositivo OBD di Tom Tom, ad esempio, si chiama Curfer e sembra proprio fare al caso nostro. Il dispositivo si collega alla presa per la diagnostica del veicolo e, attraverso il Bluetooth, trasmette i dati costantemente allo smartphone o device simili. Il tutto è presentato all'IFA di Berlino, manifestazione appena cominciata. Tom Tom Curfer controlla freni, acceleratore, lo stato della batteria, la temperatura dell'olio, il carico di utilizzo del motore, e perfino i valori di forza G laterale e longitudinale. Sapendo questi ultimi, si può perfino migliorare il proprio stile di guida.
Articolo Precedente
Kintsugi, la tecnica dell'oro per riparare gli oggetti rotti
Articolo Successivo
Il trattore robot completamente automatico
Redazione