TomTom Curfer, e la tua auto diventa moderna

TomTom Curfer, e la tua auto diventa moderna

di Redazione 02/09/2016

Arriva Tom Tom Curfer, e la tua auto diventa moderna. Se stiamo per vendere la nostra auto che consideriamo datata e poco tecnologica, forse qualcosa possiamo fare. Certo, non parliamo di motore o di meccanica in senso stretto, ma di elettronica e diagnostica, cose che comunque possono essere molto utili per il guidatore che si vuole tenere costantemente informato sullo stato della propria macchina. E magari anche sullo stile di guida, decidendo di cambiarlo, se necessario, sulla scorta dei dati registrati. Per fare questo è sufficiente avere a disposizione uno smartphone, che oggi hanno quasi tutti, e una chiave OBD. Il dispositivo OBD di Tom Tom, ad esempio, si chiama Curfer e sembra proprio fare al caso nostro. Il dispositivo si collega alla presa per la diagnostica del veicolo e, attraverso il Bluetooth, trasmette i dati costantemente allo smartphone o device simili. Il tutto è presentato all'IFA di Berlino, manifestazione appena cominciata. Tom Tom Curfer controlla freni, acceleratore, lo stato della batteria, la temperatura dell'olio, il carico di utilizzo del motore, e perfino i valori di forza G laterale e longitudinale. Sapendo questi ultimi, si può perfino migliorare il proprio stile di guida.

