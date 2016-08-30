Home News Il trattore robot completamente automatico

Il trattore robot completamente automatico

di Redazione 30/08/2016

Il trattore robot completamente automatico. E' un prodotto di CNH Industrial, la famosa ditta statunitense che costruisce macchine agricole. Il trattore è stato presentato ufficialmente al Farm Progress Show di Boone, in Iowa, una delle più importanti manifestazioni del settore. Il trattore completamente autonomo è stato presentato in due modelli. Il primo si chiama Magnum Case IH, completamente senza cabina. Il secondo, NH è invece dotato di cabina, al fine di assicurare una completa flessibilità d'uso. La CNH ha stanziato ingenti risorse per sviluppare questo tipo di ingegneria. Indubbiamente l'agricoltura ne trarrà immensi benefici, perché ci sarà la possibilità di massimizzare produzione e produttività. Comunque c'è da dire che diverse funzionalità automatiche sono già presenti in diversi trattori, come ad esempio la sterzata automatica e la stessa telematica. Tuttavia la tecnologia della robotizzazione completa, ci proietta realmente in un'altra dimensione, quella del futuro. Le macchine sono controllabili a distanza con grande esattezza, consentendo un lavoro di precisione cui probabilmente l'uomo ancora non è abituato. L'unico aspetto negativo ovviamente sono i prezzi, al momento altissimi. Ma c'è da giurare che, in capo a qualche anno, quando la produzione entrerà a regime, anche questi subiranno i naturali decrementi della concorrenzialità.

