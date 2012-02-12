The Kindle Fire più vantaggioso per Amazon

Basato su un solo hardware, The Kindle Fire non è particolarmente vantaggioso. Amazon può non venderlo, ma ha previsto di introdurre solo alcuni dollari per ogni unità venduta. Quando il marketing viene considerato, la società si rompe anche sull'hardware. Tuttavia non prende un genio per vedere se Amazon è vantaggioso nelle sue mani o meno. The Kindle Fire riguarda i libri, la musica Amazon MP3, l'AppStore di Amazon, Amazon Prime e naturalmente l'Amazon Store. La gente è più probabile che interagisca con qualcosa che vede ogni giorno, e ci sono milioni di clienti Amazon che vengono rapiti da The Kindle Fire nel negozio virtuale di Amazon. Qui sta il vero profitto. Un'analista, tuttavia, crede che il margine di profitto per ognuno dipende anche dal fatto che The Kindle Fire è qualcosa in più di quello che si era pensato. Ross Sandler dell'RBC Capital, vede la frequenza di acquisti di merce numerose che supera le aspettative degli investitori. E la sua conclusione deriva da un'indagine che egli conduce su 216 proprietari di Kindle Fire. Le valutazioni di Sandler che accendono individualmente il proprietario di Kindle Fire raggiungono in totale 136 $ di profitto su Amazon. E questa è la prima volta che abbiamo constatato come Kindle Fire miete una cifra numerica si Amazon grazie ad ogni acquirente. La figura viene da una combinazione di figure più piccole. Nella sua indagine, più dell'80 % dei proprietari di The Kindle Fire hanno detto di aver acquistato un e-book e il 58% hanno comprato più di tre e-books entro 15-60 giorni dall'acquisto del dispositivo. Egli utilizza quello per concludere che ogni cliente compra cinque libri digitali ad un quarto. Quei mezzi che Amazon sta ottenendo sono che 15 $ di e-book traggono profitto dal quarto dei proprietari del Kindle Fire. Altri dati dell'indagine comprendono il 66% dei proprietari che comprano almeno un'applicazione e il 41% che ne acuistano da 3 e più. Con una valutazione di tre applicazioni comprate ad un quarto, quello aggiunge 9 $ al quarto del reddito di Kindle Fire su Amazon. Solo il 26 % ha riferito di aver comprato la merce da Amazon attraverso il Kindle Fire, e il 51% di quei proprietari hanno acquistato qualcosa di più a causa del Kindle Fire. Una cosa che Sandler non ha citato è l'investimento del consumatore a lungo termine che il Kindle Fire dà su Amazon. Il negozio dei clienti su un dispositivo, più essi si affidano all'eco sistema numerico della società, più probabile è una versione futura del Kindle Fire per i tablet. Oltre ad essere un dispositivo vantaggioso nel suo diritto, il Kindle Fire serve anche per uno spostamento difensivo: Se il Kindle Fire non esistesse, nessuno di questi clienti avrebbe probabilmente comprato gli IPad. Quei clienti avrebbero fatto lo stesso investimento nell'eco sistema della Apple, comprando iBooks invece di Kindle Books, e applicazioni iOS invece di applicazioni Amazon AppStore. In tal senso, The Fire colpisce due uccelli con una pietra. Con 136 $ per ogni Fire venduto, non sorprende che Amazon stia scoraggiando l'aggiornamento software. Molti rooters istallano il mercato Android o strofinano la memoria interna del dispositivo per far lampeggiare la riserva Android ROM. Potete scommettere che il profitto di Amazon per ogni dispositivo, sarebbe molto più basso per gli acquirenti di The Fire.