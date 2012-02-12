Skyrim si può giocare sulla calcolatrice grafica TI-84

ha avuto successo per un gran numero di piattaforme. Era venduto soprattutto per, ma l'ultima rata della franchigia di Scorrimenti Elder non si ferma. Il gioco è ora disponibile su un dispositivo mobile che non è la Ps Vida, il 3DS o l'Iphone. Infatti. Naturalmente questa non è una liberazione ufficiale da Bethesda, infatti porta solo una somiglianza di passaggio con Skyrim. L'utente di Youtube no9sniper ha impiegato il 2011 come gioco dell'anno per un'ispirazione di una versione di Skyrim, testo basato da semplici illustrazioni. Il gioco della calcolatrice presta più di 80 avventure basate sul testo Zork e la Guida alla Galassia di Hitchhiker e poi di The Elder Scrolls. Questo gioco comunque non si rifà a quello fatto da no9sniper. Egli ha fatto molto per la sua creazione, ma riuscite a scegliere le azioni generali premendo il numero corrispondente dell'azione (1. Lotta, 2. Fuggire). C'è un magazzino generale per gli acquisti, un deserto da esplorare, armi e pozioni da comprare e colpire per i punti di avanzamento. Può non somigliare al vero Skyrim, ma questo è un full-fiedged RPG a cui potete giocare su una calcolatrice. La parte migliore è che no9sniper sta lavorando gratuitamente e questo gli farà evitare gli avvocati della Bethesda. Gli studenti di matematica di scuola secondaria annoiati possono raccogliere i file 8xp da qui.