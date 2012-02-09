Nano quadrotors dimostra il comportamento dello sciame complesso

La Robotica generale, l' Automazione, la Percezione e il Sensing and Perception Lab (GRASP), con base nell'università della Pennsylvania, è già ben noto per il suo lavoro con i quadrotors. Nel passato il gruppo di ricerche quadrotor è riuscito a fare in modo aggressivo, significare che potrebbe atterrare su superfici e una manovra angolata attraverso piccole finestre ad alta velocità con un voloquadrotor. Quindi ali quadrotors è stato insegnato a lavorare insieme per costruire una struttura della torre. Un nuovo video inviato dal Laboratorio GRASP mostra che lo sviluppo di quadrotors non sta rallentando. Alex Kushleyev, Daniel Mellinger, e Vijay Kumar hanno anticipato il comportamento del quadrotor verso il punto dove essi ora possono eseguire un comportamento dello sciame autonomo abbastanza complesso. La Robotica generale, l' Automazione, la Percezione e il Sensing and Perception Lab (GRASP), con base nell'università della Pennsylvania, è già ben noto per il suo lavoro con i quadrotors. Nel passato il gruppo di ricerche quadrotor è riuscito a fare in modo aggressivo, significare che potrebbe atterrare su superfici e una manovra angolata attraverso piccole finestre ad alta velocità con un. Quindi ali quadrotors è stato insegnato a lavorare insieme per costruire una struttura della torre. Un nuovo video inviato dal Laboratorio GRASP mostra che lo sviluppo di quadrotors non sta rallentando.hanno anticipato il comportamento del quadrotor verso il punto dove essi ora possono eseguire un comportamento dello sciame autonomo abbastanza complesso.

I gruppi di fino a 20 nano quadrotors dimostrano il movimento in più formazioni. Prima di tutto riusciamo a vedere il volo della formazione in cui ogni autonomoquadrotor riesce a tenere la sua posizione nella formazione perfettamente durante il movimento. Le formazioni possono anche le transizioni tra molte 3D forme. L'intelligenza dello sciame è cosicché il volo di formazione può considerare ostacoli. Così, ad esempio, 20 voli quadrotors in una formazione 4x5 adatteranno automaticamente le loro condizioni di viaggiare attraverso un piccolo divario come una finestra. Una volta che attraverso il divario che essi sposteranno indietro in formazione. Il nano quadrotors è stato sviluppato da KMel Robotics, ma poche particolarità sono conosciute a proposito della loro marca su. Il movimento aggressivo del quadrotors è impressionante, ma è la loro capacità a lavorare autonomamente e come un gruppo quello farà eccitare la maggior parte della gente, e delle società.