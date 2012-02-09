SpareOne è un cellulare da 50$ in carica per 15 anni

Se possedete uno degli ultimi smartphone con il grande schermo, saprete che quello regolare ha una potenza che dipende da poterlo ricaricare nel territorio. Mentre ciò è accettabile se viaggiate in quelle posizioni che hanno dei punti di potenza disponibili, uno smartphone è la soluzione migliore in una situazione di emergenza. Per tali situazioni un tipo diverso di telefono è richiesto, e il ricevitoremira ad essere questo tipo di telefono. Viene azionato da una singola batteria AA che vi dà 10 ore di tempo. Potrebbero passare 15 anni di utilizzo prima che esso vi richieda una nuova batteria. Dopodichè probabilmente lo riponerete AAs in qualche posto. Lo SpareOne è stato progettato per essere semplice e a buon prezzo, quel tipo di telefono di riserva che potete conservare fino a che non vi serve. Il ricevitore costa 50 dollari e funziona con una nuova carta SIM ad un prezzo basso e con una batteria di lunga durata, così da poterne mettere uno nelle vostra auto e un altro a casa. Può essere economico, ma la progettazione insolita vede la batteria formare un pezzo nella plastica esposta. Ciò aiuta a mantenere lo SpareOne più sottile, con una taglia basa per i costi materiali. La vita della batteria di 15 anni è possibile grazie ad un'ingegneria di potenza brevettata. Ciò significa che il telefono non disegna nessuna potenza della batteria fino a quando è acceso e quindi la mancanza d'esposizione significa che il raggio di potenza è molto piccolo. Se volete uno o diversi di questi, dovrete aspettare fino a marzo, periodo in cui saranno lanciati sul mercato. Ci sarà l'opportunità di adattare ogni ricevitore e se volete essere informati su quando lo SpareOne sale in vendita, allora congiungete la lista di distribuzione per ricevere un'email.ha un buon resoconto del CES.