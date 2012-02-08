Tra le voci del TomTom anche Homer e Marge Simpson e Mr. Burns

Per quelli di voi che sono fans della televisione da tanto tempo, conoscerete sicuramente I Simpson e se possedete un dispositivo GPS TomTom, c'è una festa che è stata resa disponibile per voi oggi. Oltre ad essere in grado di acquistare e scaricare la voce diper guidarvi alla vostra destinazione, potete ora avere anche l'amore della vita dicosì come il suo capo,. Possiamo sentirvi quasi strofinare le vostre mani insieme e fischiare la parola "eccellente" nella vostra imitazione migliore del proprietario della pianta di potenza nucleare di Springfield. Disponibile per l'acquisto sul posto di TomTom. Se state utilizzando la versione iPad dell'applicazione TomTom, le voci possono essere avute per $5.99. Avendo sentito qualcuno dei campioni dal posto, posso assicurarvi che le voci sono i caratteri effettivi da soli, e colpiscono non a buon mercato. Quello che è buffo è che le voci danno a intendere anche le personalità dei caratteri. Marge Simpson è molto incoraggiante poiché seguite le sue direzioni, quando arrivate alla vostra destinazione che lei vi parla come se voi foste sua figlia, Maggie, e si assicura che voi sappiate che è molto orgogliosa di voi. Come avete probabilmente indovinato, che il Sig. Burns vi parla come se voi foste il suo servo in livrea invece del proprietario del dispositivo, ordinandovi di fare svolte e essere soddisfatti. La voce è molto buffa. Vi avvertiamo, tuttavia, che le voci non sono capaci di dare direzioni di svolta per svolta utilizzando nomi delle strade. Le direzioni sono limitate a distanza e prendendo sinistre e diritti. Se siete diventati dipendenti da fare parlare i nomi delle strade che state tentando di girare su, al vostro TomTom GPS questi scaricamenti non sono per voi.