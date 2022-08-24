Sony annuncia il DualSense Edge Wireless

DualSense Edge Wireless è il nome del nuovo controller ufficialmente annunciato e lanciato dalla Sony.

Con il nuovo controller puoi configurare qualsiasi aspetto ad esempio, puoi scegliere una durezza e una corsa diversa per i pulsanti di attivazione sul retro dei controller.

Puoi anche controllare queste proprietà per i controller analogici in alto. Già da un paio di mesi circolavano voci sul nuovo controller.

Il nuovo controller Edge sarà apparentemente un concorrente del controller Xbox Elite di Microsoft. Anche lì, parti dell'esperienza sono modulari e viene venduto come un controller ad alte prestazioni rispetto ai controller normali forniti con One S e X.

Come il controller Xbox, DualSense Edge Wireless può anche memorizzare diversi profili del controller in base, ad esempio, ai giochi per cui lo usi.

Verrà inoltre fornito con un cavo intrecciato aggiuntivo per collegarlo alla console di gioco durante la ricarica e una custodia per il trasporto.

https://www.youtube.com/watch?v=TzAS_g9OuWs

Come le console di gioco stesse, è stato un po' difficile e costoso procurarsi i controller di gioco negli ultimi mesi. Non ci sono ancora informazioni da parte di Sony su quando sarà disponibile il nuovo controller o quanto costerà.

Inoltre non è detto in quali mercati verrà lanciato.