Adidas, pronte le cuffie ad energia solare

Adidas ha lanciato una nuova cuffia wireless chiamata "RPT-02 Sol", che è alimentata dall'energia solare durata senza fine.

L'azienda ha confermato che l'archetto dell'auricolare è dotato di celle solari con tecnologia "Powerfoyle", che converte la luce solare in energia, mentre senza energia solare, la batteria ha un'autonomia fino a 80 ore e può essere caricata tramite porta USB-C.

Adidas ha anche spiegato che è dotato di driver dinamici da 45 mm che hanno una gamma di risposta in frequenza da 20 a 20.000 Hz, una sensibilità di 105 dB, un'impedenza di 320 hms.

Dotate anche di microfoni ed un pacchetto di cinque vie interruttore di controllo per riprodurre, mettere in pausa, riprodurre, riavviare e associare dispositivi inclusi gli indicatori di stato.

Il nuovo headset è resistente al sudore e alla pioggia, secondo la classe di protezione IPX4, quindi è destinato in primis agli atleti, e il suo prezzo è di circa 229 dollari.