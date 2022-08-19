Google Play rimuove 35 applicazioni dannose
Google ha rimosso 35 applicazioni "dannose" dal suo Google Play Store, la conferma arriva dal portale Erm News.
I ricercatori di Bitdefender hanno scoperto che queste applicazioni dannose attirano l'utente a scaricarle, quindi si nascondono sul suo telefono e iniziano a infastidirlo con annunci intensificati.
Gli esperti hanno indicato di aver contattato Google, che ha aperto un'indagine sulla questione e, dopo aver confermato la validità dei risultati dei ricercatori, tutte le applicazioni dannose sono state eliminate.
Secondo Bitdefender, quando l'utente scarica l'applicazione, l'applicazione inizia a nascondersi immediatamente, cambiando il suo nome in "Impostazioni" e cambiando la sua icona in modo che corrisponda all'applicazione delle impostazioni ufficiali del telefono.
Se l'utente fa clic sull'applicazione falsa, questa verrà trasferita direttamente all'applicazione ufficiale.
Inoltre, l'utente non sarà in grado di trovare l'applicazione nell'elenco delle applicazioni aperte di recente, quindi l'utente non sentirà nulla di strano e non noterà nemmeno la sua presenza.
Le app false diffondono annunci all'interno del telefono della vittima, traendo così profitto dalle visualizzazioni.
Inoltre, queste applicazioni dipendono nel loro lavoro dal proprio framework software per visualizzare questi annunci, in modo che sia separato da tutte le misure di protezione applicate dal sistema Android ufficiale, e quindi le pratiche in violazione di queste applicazioni non verranno catturate, e quindi continuare ad ingannare gli utenti.
I ricercatori di Bitdefender sono stati in grado di rilevare queste applicazioni dannose utilizzando tecniche per tracciare il comportamento delle applicazioni in tempo reale, e quindi sono stati in grado di determinare se queste applicazioni erano fraudolente o false.
Tra queste, vengono citate:
Walls light – Wallpapers Pack
Big Emoji – Keyboard
Grad Wallpapers – 3D
Backgrounds Engine Wallpapers – Live & 3D
Stock Wallpapers – 4K e HD
EffectMania – Photo Editor
Art Filter – Deep Photoeffect
Fast Tastiera Emoji
Math Solver – Camera Helper
Photopix Effects – Art Filter
Led Theme – Tastiera colorata
Immagine Warp Camera
Art Girls Wallpaper HD
Animated Sticker Master
Personality Charging Show
Sleep Sounds
Cat Simulator
Keyboard – Fun Emoji, Sticker
Smart QR Scanner
Volume Control
Phi 4K Wallpaper – Anime HD
Smart Wifi
Smart QR Creator
Smart GPS Location
QR Creator
Media Volume Slider
