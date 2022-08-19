Google Play rimuove 35 applicazioni dannose

Google ha rimosso 35 applicazioni "dannose" dal suo Google Play Store, la conferma arriva dal portale Erm News.

I ricercatori di Bitdefender hanno scoperto che queste applicazioni dannose attirano l'utente a scaricarle, quindi si nascondono sul suo telefono e iniziano a infastidirlo con annunci intensificati.

Gli esperti hanno indicato di aver contattato Google, che ha aperto un'indagine sulla questione e, dopo aver confermato la validità dei risultati dei ricercatori, tutte le applicazioni dannose sono state eliminate.

Secondo Bitdefender, quando l'utente scarica l'applicazione, l'applicazione inizia a nascondersi immediatamente, cambiando il suo nome in "Impostazioni" e cambiando la sua icona in modo che corrisponda all'applicazione delle impostazioni ufficiali del telefono.

Se l'utente fa clic sull'applicazione falsa, questa verrà trasferita direttamente all'applicazione ufficiale.

Inoltre, l'utente non sarà in grado di trovare l'applicazione nell'elenco delle applicazioni aperte di recente, quindi l'utente non sentirà nulla di strano e non noterà nemmeno la sua presenza.

Le app false diffondono annunci all'interno del telefono della vittima, traendo così profitto dalle visualizzazioni.

Inoltre, queste applicazioni dipendono nel loro lavoro dal proprio framework software per visualizzare questi annunci, in modo che sia separato da tutte le misure di protezione applicate dal sistema Android ufficiale, e quindi le pratiche in violazione di queste applicazioni non verranno catturate, e quindi continuare ad ingannare gli utenti.

I ricercatori di Bitdefender sono stati in grado di rilevare queste applicazioni dannose utilizzando tecniche per tracciare il comportamento delle applicazioni in tempo reale, e quindi sono stati in grado di determinare se queste applicazioni erano fraudolente o false.

Tra queste, vengono citate:

Walls light – Wallpapers Pack

Big Emoji – Keyboard

Grad Wallpapers – 3D

Backgrounds Engine Wallpapers – Live & 3D

Stock Wallpapers – 4K e HD

EffectMania – Photo Editor

Art Filter – Deep Photoeffect

Fast Tastiera Emoji

Math Solver – Camera Helper

Photopix Effects – Art Filter

Led Theme – Tastiera colorata

Immagine Warp Camera

Art Girls Wallpaper HD

Animated Sticker Master

Personality Charging Show

Sleep Sounds

Cat Simulator

Keyboard – Fun Emoji, Sticker

Smart QR Scanner

Volume Control

Phi 4K Wallpaper – Anime HD

Smart Wifi

Smart QR Creator

Smart GPS Location

QR Creator

Media Volume Slider