La Sony ha deciso di aumentare il costo della PS5

di Redazione

26/08/2022

La Sony decide di aumentare il prezzo della playstation 5 e la colpa è dell'inflazione.

Come forse saprete, Sony ha deciso di aumentare il prezzo della sua console PlayStation 5, in tutte le sue versioni, in varie regioni del globo, più precisamente in Europa. Secondo il colosso giapponese, la colpa è dell'inflazione e anche del calo del valore dell'euro rispetto al dollaro.

Dall'altra parte Microsoft ha deciso di non aumentare nulla.

Il colosso responsabile delle console Xbox approfitterà di questo 'errore' di Sony, per cercare di farla franca, nel medio termine, iniziare a superare il grande rivale nei numeri di vendita.

L'inflazione, l'euro e anche l'aumento dei costi di produzione e distribuzione. In effetti, questo vale per tutti i prodotti attualmente in vendita. Tuttavia, o Microsoft ha offerte migliori o sta cercando di essere più equa con i consumatori.

È inoltre necessario sottolineare che le potenzialità e l'hardware di base delle sue console di fascia alta sono molto simili.

Samsung un nuovo cellulare con schermo trasparente

Sony annuncia il DualSense Edge Wireless

