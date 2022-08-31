Samsung un nuovo cellulare con schermo trasparente

Samsung ha registrato un brevetto di un nuovo design per un dispositivo che si basa sulla presenza di uno schermo trasparente su smartphone.

Il nuovo brevetto è stato registrato lo scorso gennaio e pubblicato pochi giorni fa, e mostra il lavoro della schermata iniziale del telefono, ovvero la visualizzazione continua di informazioni anche a schermo chiuso.

Il brevetto ha chiarito che ci sono molte applicazioni in cui il secondo schermo trasparente può tornare utile, in quanto consentirà la possibilità di scattare selfie utilizzando la fotocamera posteriore del telefono.

Il nuovo brevetto Samsung è un'aggiunta distintiva da parte dell'azienda coreana, in quanto fornirà una forma tradizionale del telefono; Attraverso il quale, il logo commerciale dell'azienda compare sul retro del telefono, ma allo stesso tempo quando sarà necessario un secondo schermo, sarà facile trasformare il retro del telefono in uno schermo per visualizzare il contenuto, che potrebbe essere una piattaforma per visualizzare le notifiche visivamente mentre il telefono è impostato in modalità silenziosa.

All'inizio di questo mese, Samsung ha presentato i suoi due telefoni pieghevoli, il Galaxy Fold 4 e il Galaxy Flip 4, ed è considerata tra le aziende leader nella fornitura di tecnologie avanzate per lo schermo.

L'idea di presentare uno schermo trasparente sul retro del telefono non è nuova, poiché è stata presentata nel 2018 dalla società cinese ZTE con il suo telefono Nubia X, quando è riuscita a rendere il retro del telefono completamente naturale quando lo schermo posteriore è stato chiuso, oltre al suo impiego per quel secondo schermo, sia per la fotografia che per fornire strumenti di controllo sofisticati, che l'utente può personalizzare per eseguire compiti e comandi all'interno di giochi diversi.

https://www.youtube.com/watch?v=tS7lta-qHwU

E' interessante notare che Samsung aveva registrato a metà aprile dello scorso anno un brevetto per lo sviluppo di due nuovi modelli di telefoni cellulari con schermi scorrevoli, che riportano di nuovo i design del passato.

Il brevetto indicava che uno dei due dispositivi si basa su un design dello schermo in grado di scorrere orizzontalmente dal lato del telefono, mentre l'altro dispositivo si basa su un design scorrevole verticalmente, in un design che ripristina la memoria alle versioni del " Nokia” azienda simile al “Nokia N95.

Gli schermi supporteranno completamente la funzione touch e sulla cover del telefono verranno visualizzati cinque cerchi, 4 dei quali sono principalmente per le fotocamere.

Lo schermo scorrevole può supportare una tecnologia di visualizzazione o potrebbe avere uno schermo secondario sul retro.

Lo schermo posteriore può essere utilizzato per scattare selfie, oppure può essere trasparente, secondo il brevetto, "un'area trasparente dello schermo e un'area scura".

foto@Google, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons