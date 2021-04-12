Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

Intel pubblica una serie di video per spiegare una CPU

Redazione Avatar

di Redazione

12/04/2021

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Intel ha deciso di utilizzare una serie di video didattici per spiegare come funziona un processore moderno. Il primo episodio tratta delle principali caratteristiche di una CPU e della sua architettura di processore.

Attualmente sono stati pubblicati due episodi, il primo sul concetto in generale e l'altro invece approfondisce il modo in cui viene costruita una microarchitettura. I video sono esclusivamente didattici e praticamente il marchio Intel è assente.

Nel primo episodio Boyd Phelps, responsabile Intel del dipartimento Client Engineering, discute la storia del computer e della CPU, il passaggio dai transistor sottovuoto ai circuiti integrati e i livelli di astrazione che si applicano ai microchip.

Nel secondo episodio, un po'più lungo, viene in pratica compensato il primo con informazioni più complesse sulla microarchitettura generale di una CPU. Vengono discussi aspetti come il front-end e il back-end di un processore, nonché la previsione dei rami.

https://www.youtube.com/watch?v=o_WXTRS2qTY

Nonostante la complessità degli argomenti, vengono spiegati in modo comprensibile. Nella descrizione si spiega anche che si tratta di "una serie di corsi di perfezionamento in tecnologia", a indicare che è probabile che altri episodi siano in cantiere.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Project Red: Il CEO conferma non si abbandona Cyberpunk 2077

Articolo Successivo

Sony punta ai videogames Playstation per mobile

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

09/10/2022

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

09/10/2022

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

05/10/2022