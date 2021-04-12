Intel pubblica una serie di video per spiegare una CPU

Intel ha deciso di utilizzare una serie di video didattici per spiegare come funziona un processore moderno. Il primo episodio tratta delle principali caratteristiche di una CPU e della sua architettura di processore.

Attualmente sono stati pubblicati due episodi, il primo sul concetto in generale e l'altro invece approfondisce il modo in cui viene costruita una microarchitettura. I video sono esclusivamente didattici e praticamente il marchio Intel è assente.

Nel primo episodio Boyd Phelps, responsabile Intel del dipartimento Client Engineering, discute la storia del computer e della CPU, il passaggio dai transistor sottovuoto ai circuiti integrati e i livelli di astrazione che si applicano ai microchip.

Nel secondo episodio, un po'più lungo, viene in pratica compensato il primo con informazioni più complesse sulla microarchitettura generale di una CPU. Vengono discussi aspetti come il front-end e il back-end di un processore, nonché la previsione dei rami.

https://www.youtube.com/watch?v=o_WXTRS2qTY

Nonostante la complessità degli argomenti, vengono spiegati in modo comprensibile. Nella descrizione si spiega anche che si tratta di "una serie di corsi di perfezionamento in tecnologia", a indicare che è probabile che altri episodi siano in cantiere.