Sony punta ai videogames Playstation per mobile

Sony prevede di portare i principali franchise di successo della PlayStation, sulle piattaforme mobili.

"In qualità di responsabile del mobile, possiedi e sviluppi una strategia di gioco mobile per PlayStation Studios e contribuisci a costruire una base per opportunità future", si legge nella descrizione del posto attualmente "vacante".

"Dirigerai tutti gli aspetti dell'espansione del nostro sviluppo di giochi da console e PC a servizi mobili e live, con l'obiettivo di distribuire con successo i franchise più famosi di Sony sui dispositivi mobili. Sarai anche responsabile della creazione e del ridimensionamento di un team di dirigenti mobili e sarà a capo di questa nuova divisione all'interno di PlayStation Studios".

Altri dettagli rivelano che il candidato gestirà i giochi per dispositivi mobili già in fase di sviluppo e si consulterà con PlayStation Studios per un programma da tre a cinque anni.