Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

Sony punta ai videogames Playstation per mobile

Redazione Avatar

di Redazione

12/04/2021

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Sony prevede di portare i principali franchise di successo della PlayStation, sulle piattaforme mobili.

"In qualità di responsabile del mobile, possiedi e sviluppi una strategia di gioco mobile per PlayStation Studios e contribuisci a costruire una base per opportunità future", si legge nella descrizione del posto attualmente "vacante".

"Dirigerai tutti gli aspetti dell'espansione del nostro sviluppo di giochi da console e PC a servizi mobili e live, con l'obiettivo di distribuire con successo i franchise più famosi di Sony sui dispositivi mobili. Sarai anche responsabile della creazione e del ridimensionamento di un team di dirigenti mobili e sarà a capo di questa nuova divisione all'interno di PlayStation Studios".

Altri dettagli rivelano che il candidato gestirà i giochi per dispositivi mobili già in fase di sviluppo e si consulterà con PlayStation Studios per un programma da tre a cinque anni.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Intel pubblica una serie di video per spiegare una CPU

Articolo Successivo

Epic Games Store, provoca perdite per centinaia di milioni

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

09/10/2022

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

09/10/2022

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

05/10/2022