Droid Razr Developer Edition aggiunge un bootloader sbloccato

Indietro in Ottobre, la Motorola ha annunciato ai loro clienti pirata informatici che il Droid Razr sarebbe il primo dispositivo della società con uno sbloccabile bootloader. Bene, sia il Droid Razr che suoi migliori hanno bilanciato di conseguenz, e entrambi hanno bloccato i bootloaders. Oggi, tuttavia, Motorola ha reso buono sulla sua promessa e ha annunciato questa edizione speciale del Razr, l'edizione di Developer Motorola Razr, si lancerà presto. L'edizione di Sviluppatore sarà disponibile inizialmente in Europa, ma la società ha promesso anche che una versione US arriverà nei "mesi prossimi." Il telefono colpo amichevole è già su per preordine (clienti UE solo) per 499.00? L'edizione di Developer Razr sarà identica all'esistente Droid Razr. Quello significa che otterrete la stessa esposizione AMOLED Eccellente da 4.3 pollici, nucleo doppio processore (1.2GHz) OMAP e 7.1mm spessore. Infatti, su primo uso, il bootloader dell'edizione di Developer sarà ancora bloccato. L'unica differenza è che sarete in grado di visitare lo sviluppatore di Motorola website per sbloccare il caricatore dello stivale. Perché introducete un dispositivo separato invece di sbloccare semplicemente il bootloader del normale Razr? Per gli utenti che non taglierebbero mai uno sblocca bootloader è un pericolo di sicurezza non necessario. Ma in attualità, questo ha di più da fare con denaro probabilmente. I corrieri comenon vogliono in particolare che siete in grado di tagliare il vostro telefono.Su un telefono tagliato, tutto di quel Verizon crapware può essere rimosso facilmente, voi potete impastoiare senza pagare VZW un secondo tempo per i vostri dati, e voi potete rimuovere qualsiasi utente che profila il software via da cui essi possono essere soliti trarre profitto. Cosicché invece di un dispositivo Tipo Nesso che si lancia con uno sblocca bootloader, abbiamo unaessendo da mesi rilasciato dopo il lancio iniziale. Per quel tempo, sette nuovi telefoni Android di livello elevato avranno sostituito il Droid Razr. Andando a questo tasso, ci saranno tre nuove aggiunte alla famiglia Razr solo. Rilasciare l'edizione di Developer mostra che Motorola sta ascoltando la comunità di sviluppo, ma non lo prende per più di quello che è.