Teams, la chat per gli uffici lanciata da Microsoft

di Redazione 03/11/2016

Teams, la chat per gli uffici lanciata da Microsoft. La società di Redmond presenta la nuovissima chat per gestire le conversazioni nei luoghi di lavoro, e in generale inerenti ai rapporti lavorativi, anche a distanza notevole, naturalmente. A dire il vero la concorrenza sul tema già c'è ed è agguerritissima. Un esempio? Slack, la startup che ha la medesima finalità ed è già operativa sul mercato da tre anni, si è addirittura comprata una pagina del New York Times per scrivere, fra il sarcastico e il risentito: "Cara Microsoft, congratulazioni per l'annuncio di oggi. Siamo entusiasti di avere un po' di concorrenza". E non sarà facile, in effetti, per Microsoft, perché Slack acquisisce milioni di utenti, tanto che una stima del valore della società si aggira sui 4 miliardi di dollari. Non male per una startup di recente creazione. Ma Satya Nadella, Ceo di Microsoft, non si dà per vinto e punta decisamente sul mercato delle imprese, offrendo, oltre ad Office, la rete professionale Linkedln e le video conferenze Skype, uniti a un programma per la gestione delle comunicazioni interne. Battaglia a tutto campo, quindi, per la conquista di un'importante fetta di mercato.

