Giochi e app: ecco alcune news, anticipazioni e novità per l’autunno 2016

Sapevamo molto bene già durante l’estate che sarebbe stato un autunno caldo, anzi caldissimo, questo 2016 caratterizzato da uscite spettacolari e da innovazioni di tutto rispetto, per quanto riguarda il discorso legato ai giochi. In particolare le sfide e i bracci di ferro, in senso letterale, tra le principali aziende produttrici di consolle e di giochi avevano promesso che ottobre sarebbe stato il momento topico per tutti gli appassionati e fans di giochi. E infatti proprio in questi giorni è arrivato l’annuncio che da tempo stavamo attendendo. Stiamo parlando di Nintendo NX, che è stata annunciata con un nuovo trailer di 3 minuti in cui veniva svelato l’aspetto e il nome ufficiale della sua console next-gen. Nintendo NX si chiamerà Nintendo Switch, sarà sia fissa che portatile. La casa madre di Kyoto, Giappone è ancora capace di attirare un numero cospicuo di appassionati e di utenti grazie alle sue nuove uscite e attrattive. Nintendo Switch sarà una console ibrida, cioè capace di fare sia da console casalinga sia da portatile. Come abbiamo già visto per la EA Sport e FIFA ormai bisogna puntare molto sul discorso portatile e anche sullo smartphone. Non è un caso se ancora oggi quando si parla di gioco torna attuale il grande hype ottenuto nel corso della scorsa estate grazie alla app di POKEMON GO. Stesso discorso, sempre in casa NINTENDO per quanto concerne il gradito e atteso ritorno di Super Mario, che secondo indiscrezioni potrebbe stabilire un contratto di esclusiva almeno per il primo anno con il sistema operativo iOS e quindi con la Apple. Per la casa di Cupertino, è importante lanciare alla grande il suo nuovo gioiello, quell’iPhone 7 che potrebbe in qualche modo fare da traino all’azienda californiana, che sotto un profilo economico e finanziario ha subìto un periodo di flessione fisiologica, durante la prima parte di questo 2016. Non starà certo a guardare Samsung Android, che promette come al solito battaglia e lancia in contemporanea novità in tema di app e gioco. Ricordiamo il largo successo ottenuto da Bluestack, una delle soluzioni più popolari e comode per quanto riguarda i giochi e le app di Android, disponibili anche giochi d'azzardo legali qui http://www.williamhill.it, mentre precedentemente giravano solo su desktop. Come promesso, insomma l’autunno caldo è ormai arrivato e farà sicuramente da traino per una strenna di Natale sotto il segno degli smartphone delle app e della tecnologia mobile.