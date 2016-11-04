Home Smartphone e Tablet Huawei, presentato a Monaco il Mate 9

di Redazione 04/11/2016

E’ stato Richard Yu, il CEO di Huawei in persona a presentare a Monaco il tanto atteso Mate 9. Finalmente, dopo tanti rumors, il top di gamma dell’azienda cinese ha visto la luce. Huawei, terza azienda a livello mondiale per la produzione di smartphone, ha deciso di surclassare Samsung. E Richard Yu non lo sottace anzi, sul concorrente sudcoreano fa anche dell’ironia: “Nel Mate 9 non ci sono surriscaldamenti, non ci sono trasformazioni di tensione all’interno dell’apparecchio, non ci sono esplosioni”, riferendosi ovviamente al “fumante” Galaxy Note 7. E se per paura che il messaggio non arrivasse chiaro e forte, alla presentazione spunta una slide che mostra il Mate 9 a confronto con il Samsung Galaxy S7 Edge durante la ricarica: il primo rimane freddo, l’altro si surriscalda. Il Mate 9 può contare su una batteria da 4000mAh che, grazie a una tecnologia che il CEO definisce “visionaria”, si carica in pochi minuti e garantisce due giorni interi di autonomia. “Basta mezz’ora per stare tranquilli tutta la giornata”, dice Yu. A garantire tanta autonomia a questo device non è solo la batteria ma anche un sistema di intelligenza artificiale che ottimizza i consumi e le prestazioni dello smartphone. Questo sistema è capace di sistemare le app meno utilizzate in una parte di memoria separata, dando la priorità a quelle più usate. In questo modo, anche a distanza di mesi il Mate 9 rimane veloce come il primo giorno. Altra novità venuta fuori a Monaco riguarda il design: è stato presentato una versione del Mate 9 realizzata da Porsche Design che mostra un display da 5,5 pollici, curvo ai lati come lo “scoppiettante” Galaxy Note 7. Per il rappresentante di Porsche a Monaco: “I principi di precisione, ergonomia e solidità di Porsche sono gli stessi di Huawei, e molti prodotti Porsche Design esistono perché non abbiamo accettato lo stato dell’arte e siamo andati oltre. Il Mate 9 offre un’esperienza smartphone rivoluzionaria, nata dal desiderio di produrre un apparecchio all’altezza delle aspettative dei nostri clienti. Siamo molto orgogliosi del risultato”.

