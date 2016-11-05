Home Hardware Microsoft Surface Studio, il PC all-in-one guest star del Microsoft Event

Microsoft Surface Studio, il PC all-in-one guest star del Microsoft Event

di Redazione 05/11/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Guest star del Microsoft Event è stato, senza dubbio, il PC all-in-one Microsoft Surface Studio. Le caratteristiche di questo PC sono a dir poco eccellenti, di sicuro le migliori rispetto ai dispositivi presenti all’evento che si è tenuto qualche giorno fa. Microsoft e Studio sono stati capaci con questo personal computer di mettere insieme un design innovativo con la possibilità di stimolare la creatività e aumentare la produttività. Una combinazione che ha fatto venire l’acquolina in bocca a molti che hanno dovuto frenare il loro appetito di fronte alla preannunciata scarsa disponibilità e, soprattutto, di fronte al prezzo per molti proibitivo. Secondo la fonte svizzera Digitech.ch, infatti, il PC nella configurazione base sarà disponibile al prezzo di 3799 Franchi svizzeri, circa 3505 euro, mentre per il modello top serviranno 5299 Franchi svizzeri, ovvero 4890 euro. Microsoft Surface Studio mostra un display da 28 pollici touch-screen dedicato ai creativi. Per migliorare la loro produttività lavorativa, il PC all-in-one è stato arricchito di accessori come il Microsoft Dial, una periferica che quando è appoggiata sullo schermo permette di attivare funzionalità molto particolari: come la speciale cerniera a gravità zero per consentire la trasformazione del PC in un tavolo da lavoro. Ma non è finita qui perché utilizzando un pannello orientabile, si può lavorare proprio come si fa con una tavola da disegno. Il PC sarà disponibile in varianti con processori Intel Core i5 e i7, schede video Nvidia e fino a 32 GB di RAM. Le spedizioni dovrebbero avere inizio il 15 febbraio 2017.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp