Sviluppare un modulo per Joomla 1.5 seguendo il pattern MVC

Questi due files contengono le traduzioni del modulo.

# file lingua italiana # mod_helloworld # http://www.joomlashow.it HELLO WORLD=Ciao Mondo PARAMHEADING=Mostra intestazione PARAMHEADINGTEXT=Testo intestazione PARAMFORMATTING=Tag di formattazione NOFORMATTING=Nessuna formattazione NEVER=Mai NO=No YES=Sì

# english language file # mod_helloworld # http://www.joomlashow.it HELLO WORLD=Hello World PARAMHEADING=Show heading PARAMHEADINGTEXT=Show heading text PARAMFORMATTING=Formatting Tag NOFORMATTING=No Formatting NEVER=Never NO=No YES=Yes

Per fare in modo che una stringa contenuta nell'xml venga tradotta nella configurazione del modulo, basta scriverla in maiuscolo, ad esempio:

<param name= "heading_text" type= "text" default = "" label= "PARAMHEADINGTEXT" description= "PARAMHEADINGTEXT" />

la stringa "PARAMHEADINGTEXT" verrà tradotta nelle due lingue secondo il valore contenuto nei nostri due .ini, quindi in lingua italiana con "Testo intestazione" ed in lingua inglese con "Show heading text"

per tradurre una stringa nel codice php si utilizzano i due metodi statici JText::_() e JText::sprintf, ad esempio:

La stringa "Hello world", verrà tradotta rispettivamente in italiano ed in inglese con "Ciao Mondo" ed "Hello world".

Rendere alcune opzioni gestibili da backend: i parametri

Per aggiungere dei parametri al modulo basta inserire dei tag <param> all'interno dei gruppi <params> o <params group="advanced"></strong>.</p> <p>Generalmente nel gruppo dei parametri avanzati si inseriscono i parametri che potrebbero confondere o spaventare gli utenti meno esperti. Questi parametri infatti vengono visualizzati solamente dopo il click sulla scritta <strong>"Parametri avanzati"</strong>.</p> <p style="text-align: center;">

Un parametro è strutturato solitamente nel seguente modo:

<param name= "nomeparametro" type= "text" default = "testo di default" label= "Nome visualizzato nel backend" description= "Descrizione che appare nel tooltip." />

Può essere strutturato in quest'altro modo se contiene delle opzioni:

<param name= "nomeparametro" type= "list" default = "valore di default" label= "Nome visualizzato nel backend" description= "Descrizione che appare nel tooltip." > <option value= "0" >Disattivato</option> <option value= "1" >Attivato</option> </param>

Un parametro può essere dei seguenti tipi:

text : da come risultato un box di testo;

: da come risultato un box di testo; textarea da come risultato una textarea ed è possibile specificare gli attributi rows e col;

da come risultato una textarea ed è possibile specificare gli attributi rows e col; list da come risultato una select ed è possibile specificare le option;

da come risultato una select ed è possibile specificare le option; radio da come risultato dei radio ed è possibile specificare le option;

da come risultato dei radio ed è possibile specificare le option; spacer da come risultato una riga vuota che serve da spaziatore;

Recuperare un parametro nel codice php

Per recuperare il valore di un parametro in mod_helloworld.php bisogna utilizzare il seguente metodo:

$variabile = $params -> get ( 'nostroparametro' ) ;

Dove $variabile è la variabile in cui si salva il contenuto del parametro, in questo caso chiamato 'nostroparametro'.

Tradurre un modulo in più lingue: aggiungere file di lingua

I file di lingua precedentemente menzionati:

it-IT.mod_helloworld.ini

en-GB.mod_helloworld.ini

verranno copiati dall'installer di Joomla rispettivamente in:

/language /it-IT it-IT.mod_helloworld.ini /en-GB en-GB.mod_helloworld.ini

Questo meccanismo è gestito dalla sezione <languages> del file xml:

<languages> <language tag= "it-IT" >it-IT.mod_helloworld.ini</language> <language tag= "en-GB" >en-GB.mod_helloworld.ini</language> </languages>

Qualora volessimo supportare un'altra lingua, ad esempio lo spagnolo, bisognerà semplicemente creare un nuovo file .ini contenente la traduzione spagnola delle stringhe e chiamarlo:

es-ES.mod_helloworld.ini

per poi aggiungere la seguente istruzione nel file mod_helloworld.xml: