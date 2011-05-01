Convertire vecchie estensioni a Joomla 1.5

scritto da Federico Capoano

Con la fine del supporto a Joomla 1.0, che avverrà il 22 Luglio 2009, gli sviluppatori saranno costretti ad aggiornare il codice delle proprie estensioni al nuovo framework di Joomla 1.5.

Purtroppo fino al momento in cui sto scrivendo (25 Marzo 2009) ci sono ancora molte estensioni abbastanza conosciute che non sono ancora state riscritte per funzionare nativamente su Joomla 1.5 (per nativamente si intende senza legacy mode).

Con le indicazioni presenti su questa guida spero di poter aiutare chi ha scritto un'estensione per Joomla 1.0 e non ha ancora avuto modo di aggiornarla.

Old way vs New way (vecchia maniera vs nuovo metodo)

Il modo migliore per convertire un'estensione in modo che giri nativamente su Joomla 1.5 è quello di disattivare il legacy mode e osservare gli errori che occorrono.

Le seguenti tabelle indicano come rimpiazzare il vecchio codice con il nuovo.

Bisogna tenere a mente però che questo metodo deve esere utilizzato solo come un'aiuto per iniziare la conversione dell'estensione al nuovo framwork di Joomla 1.5. In alcuni casi ci sono migliori modi di fare o sono state introdotte nuove funzionalità che funzionerebbero meglio della semplice sotituzione del vecchio codice con il nuovo.

Utilizzo in Joomla 1.0 Utilizzo in Joomla 1.5 Visualizzare il componente (contenuto principale) <?php echo mosMainBody();?> <jdoc:include type="component" /> Contare il numero dei moduli in una posizione <?php if (mosCountModules('left')) : ?> <?php if ($this->countModules('left')) : ?> <?php if (mosCountModules('left') || mosCountModules('right')) : ?> <?php if ($this->countModules('left OR right')) : ?> Caricare i moduli in una posizione <?php mosLoadModules('left', 0);?> <jdoc:include type="modules" name="left" style="table"/></code></td> </tr> <tr> <td><code><?php mosLoadModules('left', -1);?></code></td> <td><code><jdoc:include type="modules" name="left" style="raw"/></code></td> </tr> <tr> <td><code><?php mosLoadModules('left', -2);?></code></td> <td><code><jdoc:include type="modules" name="left" style="xhtml"/></code></td> </tr> <tr> <td><code><?php mosLoadModules('left', -3);?></code></td> <td><code><jdoc:include type="modules" name="left" style="rounded"/></code></td> </tr> <tr> <th colspan="2">Caricare un singolo modulo in particolare <?php mosLoadModule('Banners', -1);?> <jdoc:include type="module" name="Banners" style="raw" /> <?php mosLoadModule('Latest News', -2);?> <jdoc:include type="module" name="Latest News" style="xhtml" /> <?php mosLoadModule('Newsflash', -3);?> <jdoc:include type="module" name="Newsflash" style="rounded" /> Includere le direttive del tag <head> <?php mosShowHead();?> <jdoc:include type="head" /> Mostrare il pathway <?php mosPathWay();?> Includere una posizione in cui caricare il modulo "breadcrumbs".

Utilizzo in Joomla 1.0 Utilizzo in Joomla 1.5 Percorso assoluto del file system alla cartella d'installazione del sito global $mosConfig_abosolute_path ; $path = $mosConfig_abosolute_path . '/file.php' ; $path = JPATH_SITE.DS. 'file.php' ; Percorso del file system alla cartella adminstrator global $mosConfig_abosolute_path ; $path = $mosConfig_abosolute_path . '/administrator/file.php' ; $path = JPATH_ADMINISTRATOR.DS. 'file.php' ; Percorso del file system al componente corrente N/A $path = JPATH_COMPONENT.DS.'file.php'; URL base del sito global $mosConfig_live_site; $url = JUri::base(true); Oggetto dell'applicazione global $mainframe ; $app = &JFactory:: getApplication ( ) ; // prima possibilità $path = $mainframe -> getBasePath ( 0 ) ; // seconda possibilità $path = $mainframe -> getBasePath ( 'site' ) ; // terza possibilità $path = $mainframe -> getBasePath ( 'front' ) ; // metodo unico $path = JPATH_SITE.DS; // prima possibilità $path = $mainframe -> getBasePath ( 2 ) ; // seconda possibilità $path = $mainframe -> getBasePath ( 'installation' ) ; // metodo unico $path = JPATH_INSTALLATION.DS; // prima possibilità $path = $mainframe -> getBasePath ( 1 ) ; // seconda possibilità $path = $mainframe -> getBasePath ( 'admin' ) ; // terza possibilità $path = $mainframe -> getBasePath ( 'administrator' ) ; // metodo unico $path = JPATH_ADMINISTRATOR.DS; $mainframe -> setPageTitle ( $title ) ; $document =& JFactory:: getDocument ( ) ; $document -> setTitle ( $title ) ; $mainframe -> getPageTitle ( ) ; $document =& JFactory:: getDocument ( ) ; $title = $document -> getTitle ( ) ; Accedere alle variabili del file di configurazione global $list_limit ; $app = &JFactory:: getApplication ( ) ; $limit = $app -> getCfg ( 'list_limit' ) ; Recuperare il nome del componente global $option ; $option = JRequest:: getCmd ( 'option' ) ; Recuperare l'oggetto contenente i dettagli dell'utente corrente global $my ; $user = &JFactory:: getUser ( ) ; Recuperare l'oggetto contenente il database global $database ; $db = &JFactory:: getDbo ( ) ;

Utilizzo in Joomla 1.0 Utilizzo in Joomla 1.5 Controllo accesso diretto defined('_VALID_MOS') or die; defined('_JEXEC') or die; Traduzione testi <?php echo _COMMENTS_TITLE;?> <?php echo JText:: _ ( 'Comments_Title' ) ;?> Accedere alle variabili dell'array superglobale $_REQUEST $cid = mosGetParam ( $_REQUEST , 'cid' , array ( ) ) ; $cid = JRequest:: getVar ( 'cid' , array ( ) ) ; $ints = josGetArrayInts ( $name , $type ) ; $ints = JRequest:: getVar ( $name , array ( ) , 'method' , 'array' ) ; JArrayHelper:: toInteger ( $ints ) ; Parametri $params = new mosParameters($ini); $params = new JParameter($ini); Recuperare i parametri del componente $comp = new mosComponent ( $database ) ; $comp -> load ( $foobar_id ) ; $params = new mosParameters ( $comp -> params ) ; $params = JComponentHelper:: getParams ( 'com_foobar' ) ; Modificare informazioni degli oggetti mosBindArrayToObject ( $array , & $obj , $ignore , $prefix , $checkSlashes ) ; // object è derivato da JTable $object -> bind ( $array , $ignore ) ; Criptare una stringa $value = mosHash($seed); $value = JUtility::getHash($seed); Bloccare l'accesso a un utente non autorizzato mosNotAuth(); JError::raiseError('401', JText::_('ALERTNOTAUTH')); Visualizza un messaggio d'errore mosErrorAlert($text, $action, $mode); In questo caso la sostituzione diretta non è possibile. Si raccomanda di gettare un'eccezione di tipo "notice" usando JError::raiseNotice o un di tipo "warning" utilizzando JError::raiseWarning e in seguito reindirizzare la pagina. Ripulire il percorso del file system mosPathName ( $p_path , $p_addtrailingslash ) ; jimport ( 'joomla.filesystem.path' ) ; $path = JPath:: clean ( $p_path ) ; // Handle trailing slash manually Inviare email mosMail ( $from , $fromname , $recipient , $subject , $body , $mode , $cc , $bcc , $attachment , $replyto , $replytoname ) ; JUtility:: sendMail ( $from , $fromname , $recipient , $subject , $body , $mode , $cc , $bcc , $attachment , $replyto , $replytoname ) ; mosSendAdminMail ( $adminName , $adminEmail , $email , $type , $title , $author ) ; JUtility:: sendAdminMail ( $adminName , $adminEmail , $email , $type , $title , $author ) Produrre una password $pwd = mosMakePassword ( ) ; jimport('joomla.user.helper'); $pwd = JUserHelper::genRandomPassword(); Effettuare un redirect ad un'altra pagina mosRedirect ( $url , $msg ) ; $app = &JFactory:: getApplication ( ) ; $app -> redirect ( $url , $msg ) ; Gestire le cartelle $result = mosMakePath ( $base , $path , $mode ) ; jimport ( 'joomla.filesystem.folder' ) ; $result = JFolder:: create ( $base . $path , $mode == null ? 0755 : $mode ) ; $result = deldir ( $path ) ; jimport ( 'joomla.filesystem.folder' ) ; $result = JFolder:: delete ( $path ) ; Covertire array ad interi mosArrayToInts($array, $default); JArrayHelper::toInteger($array, $default); Permessi dei file $result = mosChmod ( $path ) ; jimport ( 'joomla.filesystem.path' ) ; $result = JPath:: setPermissions ( $path ) ; $result = mosChmodRecursive($path, $filemode, $dirmode); jimport ( 'joomla.filesystem.path' ) ; $result = JPath:: setPermissions ( $path , $filemode , $dirmode ) ; $result = mosIsChmodable($file); jimport ( 'joomla.filesystem.path' ) ; $result = JPath:: canChmod ( $file ) ; Recuperare informazioni sul browser $browser = mosGetBrowser ( $agent ) ; jimport ( 'joomla.environment.browser' ) ; $browser = &JBrowser:: getInstance ( ) ; $os = mosGetOS ( $agent ) ; jimport ( 'joomla.environment.browser' ) ; $browser = &JBrowser:: getInstance ( ) ; $os = $instance -> getPlatform ( ) ; Visualizzare la select per il campo ordering mosGetOrderingList($sql, $chop) JHTML::_('list.genericordering', $sql, $chop) Effettuare il Parsing di file INI $params = mosParseParams ( $txt ) $registry = new JRegistry ( ) ; $registry -> loadINI ( $txt ) ; $params = $registry -> toObject ( ) ; // or $params = new JParameter ( $txt ) ; Utilizzo degli Editor initEditor ( ) ; $editor = &JFactory:: getEditor ( ) ; echo $editor -> initialise ( ) ; getEditorContents ( $editorArea , $hiddenField ) ; jimport ( 'joomla.html.editor' ) ; $editor = &JFactory:: getEditor ( ) ; echo $editor -> save ( $hiddenField ) ; editorArea ( $name , $content , $hiddenField , $width , $height , $col , $row ) ; jimport ( 'joomla.html.editor' ) ; $editor = &JFactory:: getEditor ( ) ; echo $editor -> display ( $hiddenField , $content , $width , $height , $col , $row ) ; Menu basato su autorizzazione $allowed = mosMenuCheck ( $Itemid , $menu_option , $task , $gid ) ; $user =& JFactory:: getUser ( ) ; $menus =& JSite:: getMenu ( ) ; $allowed = $menus -> authorize ( $Itemid , $user -> get ( 'aid' ) ) ; Convertire un oggetto in un array $array = mosObjectToArray ( $p_obj , $recurse , $regex ) ; $array = JArrayHelper:: fromObject ( $p_obj , $recurse , $regex ) ; Funzioni per le date echo mosFormatDate ( $date , $format , $offset ) ; echo JHTML:: _ ( 'date' , $date , $format ? $format : JText:: _ ( 'DATE_FORMAT_LC1' ) , $offset ) ; echo mosCurrentDate ( $format ) ; echo JHTML:: _ ( 'date' , 'now' , $format ? $format : JText:: _ ( 'DATE_FORMAT_LC1' ) ) ; Ripulire le variabili prima di visualizzarle (safe output) mosMakeHtmlSafe ( $row , $quote_style , $exclude_keys ) ; JFilterOutput:: objectHTMLSafe ( $row , $quote_style , $exclude_keys ) ; <?php echo ampReplace ( $text ) ;?> <?php echo JFilterOutput:: ampReplace ( $text ) ;?> Ordinare un'array di oggetti SortArrayObjects ( $array , $k , $sort_direction ) ; JArrayHelper:: sortObjects ( $array , $k , $sort_direction ) ; Controllo CSRF (spoof) josSpoofValue ( $alt ) ; Immettere il codice seguente prima della fine del form: <?php echo JHtml:: _ ( 'form.token' ) ; ?> josSpoofCheck ( $header , $alternate ) ; JRequest:: checkToken ( ) or die ( JText:: _ ( 'Invalid Token' ) ) ; Caricare il supporto al tooltip javascript loadOverlib ( ) ; JHTML:: _ ( 'behavior.tooltip' ) ; mosToolTip ( $tooltip , $title , $width , $image , $text , $href , $link ) ; JHTML:: _ ( 'tooltip' , $tooltip , $title , $image , $text , $href , $link ) <?php echo mosWarning ( $warning , $title ) ;?> <?php echo JHTML:: tooltip ( $warning , $title , 'warning.png' , null , null , null ) ;?> Routing delle URL (abilitare l'URL per la reiscrizione) <?php echo sefRelToAbs ( $link ) ;?> <?php echo JRoute:: _ ( $link ) ;?> Albero di dati trasversale mosTreeRecurse ( $id , $indent , $list , $children , $maxlevel , $level , $type ) ; JHTML:: _ ( 'menu.treerecurse' , $id , $indent , $list , $children , $maxlevel , $level , $type ) Funzioni che non hanno un'equivalente diretto mosBackTrace ( $message ) ; mosCreateMail ( $from , $fromname , $subject , $body ) ; mosShowSource ( $filename , $withLineNums ) ; mosLoadComponent ( $name ) ; Gestito da JDocument . initGzip ( ) ; // oppure doGzip ( ) ; Usato solo a livello generale dall'applicazione. Non ha effetto sulle estensioni.

Utilizzo in Joomla 1.0 Utilizzo in Joomla 1.5 Classi che rappresentano le tabelle del database class MyTable extends mosDBTable { // lots of variables defined function MyTable ( & $db ) { $this -> mosDBTable ( '#__table_name' , 'id' , $db ) ; } } class MyTable extends JTable { // lots of variables defined function __construct ( & $db ) { parent::__construct ( '#__table_name' , 'id' , $db ) ; } } Impostare il limit nelle query al database $sql = 'SELECT *' . ' FROM #__table_name' . ' LIMIT 10, 20' ; $database->setQuery ( $sql ) ; $db = &JFactory::getDbo ( ) ; $db->setQuery ( 'SELECT *' . ' FROM #__table_name' . ' LIMIT 10, 20' , 10 , 20 ) ; Caricare i risultati di una query al database in un oggetto $db->loadObject($object); $object = $db->loadObject();

Utilizzo in Joomla 1.0 Utilizzo in Joomla 1.5 Recuperare un percorso predefinito $mainframe->getPath('admin_html'); JApplicationHelper::getPath('admin_html'); Recuperare i parametri di un componente $comp = new mosComponent ( $database ) ; $comp -> load ( $foobar_id ) ; $params = new mosParameters ( $comp -> params ) ; $params = JComponentHelper:: getParams ( 'com_foobar' ) ;

Utilizzo in Joomla 1.0 Utilizzo in Joomla 1.5 Visualizzare una select list con l'ordine degli elementi mosAdminMenus::Ordering($row, $id);

JHTML::_('menu.ordering', $row, $id); Visualizzare una lista con i livelli d'accesso mosAdminMenus::Access($row); JHTML::_('list.accesslevel', $row); Visualizzare una select con gli stati published mosAdminMenus:: Published ( $row ) ; JHTML:: _ ( 'select.booleanlist' , 'published' , 'class="inputbox"'</span>, <span style="color: #0000ff;">$row -> published ) ; Visualizzare una lista menu in formato multi-select mosAdminMenus:: MenuLinks ( $lookup , $all , $none , $unassigned ) ; JHTML:: _ ( 'select.genericlist' , $options , 'selections[]' , 'class="inputbox" size="15" multiple="multiple"'</span>, <span style="color: #ff0000;">'value' , 'text' , $lookup , 'selections' ) ; Visualizzare la lista delle categorie in una select mosAdminMenus:: Category ( $menu , $id , $javascript ) ; Nessuna sostituzione diretta disponibile Visualizzare la lista delle sezioni in una select mosAdminMenus:: Section ( $menu , $id , $all ) ; Nessuna sostituzione diretta disponibile Visualizzare la lista dei componenti in una select mosAdminMenus:: Component ( $menu , $id ) ; Nessuna sostituzione diretta disponibile Recuperare il nome del componente mosAdminMenus:: ComponentName ( $menu , $id ) ; Nessuna sostituzione diretta disponibile Visualizzare la lista delle immagini in una select mosAdminMenus:: Images ( $name , $active , $javascript , $directory ) ; JHTML:: _ ( 'list.images' , $name , $active , $javascript , $directory ) ; Visualizzare i valori dell'ordinamento in una select mosAdminMenus:: SpecificOrdering ( $row , $id , $query , $neworder ) ; JHTML:: _ ( 'list.specificordering' , $row , $id , $query , $neworder ) ; Visualizzare la lista degli utenti in una select mosAdminMenus:: UserSelect ( $name , $active , $nouser , $javascript , $order , $reg ) ; JHTML:: _ ( 'list.users' , $name , $active , $nouser , $javascript , $order , $reg ) ; Visualizzare la lista dell'allineamento delle posizioni in una select mosAdminMenus:: Positions ( $name , $active , $javascript , $none , $center , $left , $right , $id ) ; JHTML:: _ ( 'list.positions' , $name , $active , $javascript , $none , $center , $left , $right , $id ) ; Visualizzare la lista delle categorie dei componenti in una select mosAdminMenus:: ComponentCategory ( $name , $section , $active , $javascript , $order , $size , $sel_cat ) ; JHTML:: _ ( 'list.category' , $name , $section , $active , $javascript , $order , $size , $sel_cat ) ; Visualizzare una select con la lista delle sezioni mosAdminMenus:: SelectSection ( $name , $active , $javascript , $order ) ; JHTML:: _ ( 'list.section' , $name , $active , $javascript , $order ) ; Visualizzare una select con la lista delle voci di menu di un determinato tipo mosAdminMenus:: Links2Menu ( $type , $and ) ; Nessuna sostituzione diretta disponibile Visualizzare una select con la lista delle voci di un menu mosAdminMenus:: MenuSelect ( $name , $javascript ) ; Nessuna sostituzione diretta disponibile Restituire un array delle immagini presenti in una cartella mosAdminMenus:: ReadImages ( $imagePath , $folderPath , $folders , $images ) ; Nessuna sostituzione diretta disponibile Visualizzare una select speciale con la lista delle immagini di una cartella mosAdminMenus:: GetImageFolders ( $folders , $path ) ; Nessuna sostituzione diretta disponibile Visualizzare una select speciale con la lista delle immagini con anteprima mosAdminMenus:: GetImages ( $images , $path ) ; Nessuna sostituzione diretta disponibile Visualizzare una select speciale con la lista delle immagini con anteprima salvate mosAdminMenus:: GetSavedImages ( $row , $path ) ; Nessuna sostituzione diretta disponibile Visualizza il risultato di un controllo nel frontend per un'immagine che potrebbe essere presente in un override del template mosAdminMenus:: ImageCheck ( $file , $directory , $param , $param_directory =, $alt , $name , $type , $align ) ; JHTML:: _ ( 'image.site' , $file , $directory , $param , $param_directory , $alt , array ( 'align' => $align ) , $type ) ; Visualizza il risultato di un controllo nel backend per un'immagine che potrebbe essere presente in un override del template mosAdminMenus:: ImageCheckAdmin ( $file , $directory , $param , $param_directory , $alt , $name , $type , $align ) ; JHTML:: _ ( 'image.administrator' , $file , $directory , $param , $param_directory , $alt , array ( 'align' => $align ) , $type ) ; Metodi deprecati mosAdminMenus:: menutypes ( ) ; Deprecato mosAdminMenus:: menuItem ( $item ) ; Deprecato

Utilizzo in Joomla 1.0 Utilizzo in Joomla 1.5 Get the cache for a group $cache = mosCache:: getCache ( $group ) ; return JFactory:: getCache ( $group ) ; Clean the cache for a group mosCache:: cleanCache ( $group ) ; $cache =& JFactory:: getCache ( $group ) ; $cache -> clean ( $group ) ;

Utilizzo in Joomla 1.0 Utilizzo in Joomla 1.5 class MyClass extends mosAbstractTasker class MyController extends JController $object = new mosEmpty; $object = new JObject; MENU_Default:: MENU_Default ( ) ; JToolBarHelper:: publishList ( ) ; JToolBarHelper:: unpublishList ( ) ; JToolBarHelper:: addNew ( ) ; JToolBarHelper:: editList ( ) ; JToolBarHelper:: deleteList ( ) ; JToolBarHelper:: spacer ( ) ; $tabs = new mosTabs ( $useCookies ) ; $pane = new JPaneTabs ( array ( 'useCookies' => $useCookies ) ) ;

Utilizzo in Joomla 1.0 Utilizzo in Joomla 1.5 mosCommonHTML::ContentLegend(); Nessuna sostituzione diretta disponibile. mosCommonHTML::menuLinksContent($menus); Nessuna sostituzione diretta disponibile. mosCommonHTML::menuLinksSecCat($menus); Nessuna sostituzione diretta disponibile. Visualizza una checkbox o un'icona checkout mosCommonHTML:: checkedOut ( $row , $overlib ) jimport ( 'joomla.html.html.grid' ) ; echo JHTML:: _ ( 'grid.checkedOut' , $row , $overlib ) ; mosCommonHTML:: CheckedOutProcessing ( $row , $i ) jimport ( 'joomla.html.html.grid' ) ; echo JHTML:: _ ( 'grid.checkedout' , $row , $i ) ; Caricare il file javascript del tooltip mosCommonHTML:: loadOverlib ( ) ; JHTML:: _ ( 'behavior.tooltip' ) ; Caricare il file javascript del calendario mosCommonHTML:: loadCalendar ( ) ; JHTML:: _ ( 'behavior.calendar' ) ; Visualizzare un link the effettua un ciclo sui livelli d'accesso mosCommonHTML:: AccessProcessing ( $row , $i , $archived ) JHTML:: _ ( 'grid.access' , $row , $i , $archived ) ; Visualizzare l'icona di stato pubblicazione mosCommonHTML:: PublishedProcessing ( $row , $i , $imgY , $imgX ) JHTML:: _ ( 'grid.published' , $row , $i , $imgY , $imgX ) Visualizzare l'icona di stato pubblicazione cliccabile mosCommonHTML:: selectState ( $filter_state , $published , $unpublished , $archived ) JHTML:: _ ( 'grid.state' , $filter_state , $published , $unpublished , $archived ) Visualizzare un pulsante per salvare l'ordinamento mosCommonHTML:: saveorderButton ( $rows , $image ) ; echo JHTML:: _ ( 'grid.order' , $rows , $image ) Visualizzare l'icone di ordinamento nell'intestazione di una colonna (table heading <th>) mosCommonHTML:: tableOrdering ( $text , $ordering , $lists , $task ) ; echo JHTML:: _ ( 'grid.sort' , $text , $ordering , @ $lists [ 'order_Dir' ] , @ $lists [ 'order' ] , $task ) ; Visualizzare un link "Indietro" <?php mosHTML:: BackButton ( $params , $hide_js ) ;?> Nessuna sostituzione diretta disponibile. Ripulire e preparare il testo per l'output <?php echo mosHTML:: cleanText ( $text ) ;?> <?php echo JFilterOutput:: cleanText ( $text ) ;?> Visualizzare un pulsante per la stampa <?php mosHTML:: PrintIcon ( $row , & $params , $hide_js , $link , $status ) ;?> Nessuna sostituzione diretta disponibile. Nascondere un'indirizzo email ("Email cloaking") <?php echo mosHTML:: emailCloaking ( $mail , $mailto , $text , $email ) ;?> <?php echo JHTML:: _ ( 'email.cloak' , $mail , $mailto , $text , $email ) ;?> Caricare il supporto per tenere in vita una sezzione (evitare il time-out di una sessione) <?php mosHTML:: keepAlive ( ) ;?> <?php echo JHTML:: _ ( 'behavior.keepalive' ) ;?>

Utilizzo in Joomla 1.0 Utilizzo in Joomla 1.5 mosMenuBar::startTable();

mosToolbar::startTable(); Deprecato. mosMenuBar::endTable();

mosToolbar::endTable(); Deprecato. mosMenuBar::addNew();

mosMenuBar::addNewX();

JToolbarHelper::addNew('new', 'New'); mosMenuBar::saveedit() ; JToolbarHelper::save('saveedit'); mosToolbar JToolbarHelper

Utilizzo in Joomla 1.0 Utilizzo in Joomla 1.5 mosCategory JTableCategory mosContent JTableContent mosComponent JTableComponent mosMambot JTablePlugin mosMambotHandler JDispatcher mosMenu JTableMenu mosModule JTableModule mosSection JTableSection mosSession JTableSession mosUser JTableUser Aggiornare l'ordine degli elementi $result = $row->updateOrder($where); $result = $row->reorder($where); Pubblicare una lista di elementi $result = $row->publish_array($cid, $publish, $user_id); $result = $row->publish($cid, $publish, $user_id);

Utilizzo in Joomla 1.0 Utilizzo in Joomla 1.5 mosMambotHandler:: loadBotGroup ( $group ) ; JPluginHelper:: importPlugin ( $group , null , false ) ; mosMambotHandler:: loadBot ( $folder , $element , $published , $params ) ; JPluginHelper:: importPlugin ( $folder , $element ) ; mosMambotHandler:: registerFunction ( $event , $function ) JApplication:: registerEvent ( $event , $function ) ; mosMambotHandler:: call ( $event ) ; $dispatcher = &JDispatcher:: getInstance ( ) ; $result = $dispatcher -> trigger ( $event , $arguments ) ;

Utilizzo in Joomla 1.0 Utilizzo in Joomla 1.5 File di traduzione /language/english.php /language/en-GB/en-GB.php

/language/en-GB/en-GB.com_content.php

/language/en-GB/en-GB.mod_latest_news.php

/language/en-GB/en-GB.plg_content_code.php <?php // Files saved as PHP files define ( '_COMMENTS_TITLE' , 'Title' ) ; define ( '_COMMENTS_GUEST_TO_POST' , 'Allow guests to post' ) ; ?> # Files must be saved as UTF-8 in INI format COMMENTS_TITLE=Title COMMENTS_GUEST_TO_POST=Allow guests to post

Conclusione

Ora che avete abbastanza materiale potete iniziare a convertire le vostre vecchie estensioni a Joomla 1.5.

Per approfondire ulteriormente il funzionamento delle singole classi e dei loro metodi date un'occhiata al riferimento ufficiale del framwork di Joomla 1.5 (in inglese).