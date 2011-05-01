La funzionalità FTP Layer di Joomla 1.5

scritto da Paolo Mariani

Joomla 1.5 è dotato di una nuova funzionalità: l'FTP Layer. Questa funzionalità risolve il problema dei permessi di scrittura dei file, specialmente sui server di hosting Linux/Unix condiviso.

Il vantaggio del Layer FTP è che facilita l'uso del backend per gli amministratori del sito: rendere scrivibili cartelle del sito settando i chmod a livelli permissivi (ad es 775 o peggio ancora 777) non sarà più necessario, con conseguente facilità nell’installare le estensioni e nell'utilizzo generale delle funzioni di amministrazione.

Il non rendere la cartelle scrivibili significa maggiore sicurezza per sito e per il server.

Quindi come attivare e usare la funzionalità FTP Layer?

Questo è possibile durante l’installazione di Joomla, immettendo i dati dell’account FTP in una delle schermate d’installazione, oppure modificando la configurazione generale di Joomla o il file "configuration.php" in seguito all’installazione di Joomla!.

Per attivare l’FTP, è necessario conoscere:

Username

Password

Host

Port

Root

Quindi, prima di avviare l’installazione di Joomla!, controllate i dati che vi sono stati inviati dal vostro fornitore del servizio di hosting e cercate le informazioni riguardanti il vostro account FTP.

Username e Password sono concetti abbastanza chiari che non necessitano di spiegazioni.

La voce Host corrisponde all'url FTP url ed appare simile a ftp.vostrodominio.com.

La porta è 21 di default.

Il percorso Root corrisponde al percorso completo verso la cartella sull'account di hosting in cui si trovano i vostri file e cartelle Joomla!.

Durante l’installazione di Joomla! appare una schermata in cui potete attivare la funzionalità immettendo i vostri dati FTP.

Questa fase può essere ignorata premendo Next. Dopo l’installazione di Joomla! modoficate il file configuration.php per attivare la funzione FTP Layer. Questo avviene intervenendo sulle seguenti righe del file di configurazione:

var $ftp_host = '' ; // ftp.your-domain.com or 127.0.0.1 var $ftp_port = '' ; // by default 21 var $ftp_user = '' ; // your ftp username var $ftp_pass = '' ; // your ftp password var $ftp_root = '' ; // something like / or /public_html var $ftp_enable = '' ; // 1 = enabled, 0 = disabled

Invece di modificare il file "configuration.php" manualmente è anche possibile utilizzare il pannello di amministrazione di Joomla, semplicemente andando in "Configurazione globale" e poi aprire la scheda "Server".

Due delle impostazioni potrebbero dare problemi nell’attivazione di FTP Layer: esse sono le impostazioni di percorso Host e Root. Host corrisponde all’url FTP. Consiglio di usare dapprima I dati ricevuti dal fornitore del servizio di hosting, che appariranno simili a ftp.vostrodominio.com. Se questa soluzione non funziona provate ad usare "127.0.0.1".

La voce Root indica il percorso verso la posizione sul server in cui si trovano i file e le cartelle Joomla!

Essa appare come "/", "/public_html", "/www" o qualcosa di simile. Se non conoscete il percorso della radice esiste un accorgimento semplice per recuperarlo.

Usate il vostro client FTP e collegatevi al server di hosting. Nel vostro client FTP lo troverete. Date un’occhiata alla schermata riportata e presa da FileZilla FTP. Cercate "Remote site" indicato in rosso. Esso contiene il percorso che state cercando. Fate attenzione a cercare prima nei file e nelle cartelle di Joomla!

FileZilla e "Remote site" sono solo un esempio. Questo percorso è reperibile in qualsiasi client FTP Client. Quindi, una volta impostati correttamente i dati Host e Root potete provare la facilità e l’utilità della funzione FTP Layer.