Super Talente produce un nuovo SSD portatile
di Redazione
07/01/2012
Se cercate un disco rigido interno davvero veloce, allora SSD è il migliore, anche se è la scelta più costosa. Quando invece di tratta di storage esterno la scelta va fatta tra i tipici hard drive e le soluzioni di memoria flash. Super Talent sta tentando di introdurre una seconda classe per lo storage esterno, riconfezionando le sue unità interne SSD per uso esterno come una soluzione di archiviazione estremamente rapida. Storage POD Mini è un SSD che utilizza il noto processore Sand Force ed è stato rinforzato in metallo per renderlo molto più resistente all'uso esterno. È solo leggermete più grande rispetto un SSD interno ed offre una velocità di lettura e scrittura fino a 260 MB/s e 174MB/s. La chiave di questa velocità è la combinazione di SSD con l'interfaccia USB 3.0. Misura solo 110 x 60 x 10 mm, questa unità è piccola fisicamente ma riesci ad offrirci una memoria di 60 GB, 120 GB e 240 GB. Il telaio è in alluminio e aiutà l'unità a proteggersi e mantenere un peso leggero. Ci sono tre LED incorporati che servono ad informare l'utente se è connesso via USB 2.0 o 3.0, o su quanto spazio rimane sul disco variando il colore della luce.
