Grand Theft Auto III disponibile su iOS e Android
di Redazione
06/01/2012
I giochi per iOS e Android stanno per diventare di un certo spessore. Il grande classico firmato Rockestar Games, Grand Theft Auto III, è stato rilasciato per le piattaforme rivali il 15 Dicembre. Il gioco costa 4,99$ (3,99€). Si tratta della prima apparizione di GTA 3 su dispositivi mobili. Precedentemente disponibile su console e PC. la versione è stata fatta in onore del decimo anniversario del titolo. Il gioco combina guida, sparatorie e combattimenti corpo a corpo in un mondo aperto. Rockstar ha poi lavorato su di esso, la il livello di libertà di Grand Theft Auto 3 è stato un successo monumentale nel 2001. Non tutti i dispositivi Android e iOS saranno in grado di riprodurlo. Su iOS, Iphone 4, iPhone 4S, Ipod Touch di quarta generazione e entrambe le generazioni iPad saranno compatibili. I telefoni Android che lo supporteranno sono Rezound, Optimus 2x, Atrix 4G, Droid X2, Photon 4G, Galaxy R e G2x. I tablet Android compatibili sono invece Acer Iconia, Eee Pad Transformer, Dell Streak 7, Optimus Pad, Xoom, Galaxy Tab 8.9 e 10.1, Sony Tablet S e Toshiba Thrive. Si tratta del secondo titolo Rockstar ad entrare nell'Apple Sotre ed il primo su Android.
Articolo Precedente
Super Talente produce un nuovo SSD portatile
Articolo Successivo
Henk Rogers: "Angry Birds è una moda"
Redazione