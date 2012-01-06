Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

Grand Theft Auto III disponibile su iOS e Android

Redazione Avatar

di Redazione

06/01/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
I giochi per iOS e Android stanno per diventare di un certo spessore. Il grande classico firmato Rockestar Games, Grand Theft Auto III, è stato rilasciato per le piattaforme rivali il 15 Dicembre. Il gioco costa 4,99$ (3,99€). Si tratta della prima apparizione di GTA 3 su dispositivi mobili. Precedentemente disponibile su console e PC. la versione è stata fatta in onore del decimo anniversario del titolo. Il gioco combina guida, sparatorie e combattimenti corpo a corpo in un mondo aperto. Rockstar ha poi lavorato su di esso, la il livello di libertà di Grand Theft Auto 3 è stato un successo monumentale nel 2001. Non tutti i dispositivi Android e iOS saranno in grado di riprodurlo. Su iOS, Iphone 4, iPhone 4S, Ipod Touch di quarta generazione e entrambe le generazioni iPad saranno compatibili. I telefoni Android che lo supporteranno sono Rezound, Optimus 2x, Atrix 4G, Droid X2, Photon 4G, Galaxy R e G2x. I tablet Android compatibili sono invece Acer Iconia, Eee Pad Transformer, Dell Streak 7, Optimus Pad, Xoom, Galaxy Tab 8.9 e 10.1, Sony Tablet S e Toshiba Thrive. Si tratta del secondo titolo Rockstar ad entrare nell'Apple Sotre ed il primo su Android.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Super Talente produce un nuovo SSD portatile

Articolo Successivo

Henk Rogers: "Angry Birds è una moda"

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Apple Watch 8 e Apple Watch Ultra condividono lo stesso processore

Apple Watch 8 e Apple Watch Ultra condividono lo stesso processore

16/09/2022

Quali sono gli smartphone più veloci al mondo

Quali sono gli smartphone più veloci al mondo

05/08/2022

L'unico modo per registrare le chiamate su iPhone

L'unico modo per registrare le chiamate su iPhone

28/07/2022