Henk Rogers: "Angry Birds è una moda"

Redazione Avatar

di Redazione

04/01/2012

Non si può negare la popolarità di Angry Birds, che ha ottenuto mezzo miliardo di download solo nello scorso mese. Secondo il direttore di Tetris, Henk Rogers, i giochi di Rovio non rimarranno sotto i riflettori per molto tempo. In un'intervista con IndustryGames, Rogers ha condiviso i suoi pensieri sul successo del  popolare gioco di lancio degli uccelli. "Angry Birds è carino e tutti ci giocano per un po', ma si brucia presto e poi ci si muove verso un altro gioco. Ogni volta che avete un personaggio come quelli di Angry Birds, i giochi che hanno questo come loro tema centrale, diventano popolari e poi se ne vanno. Tetris è sopravvissuto a così tanti di quei giochi, siamo stati in giro per 25 anni. Ancora una volta mi piace paragonarlo ad uno sport. Penso che una volta che le persone ci hanno giocato per 20 o 25 anni sei pronto a restare, è un gioco non più una moda.  Tutti gli altri sono giochi che vanno e vengono, scalano le hit, ma sono tutti temporanei. Devi lavorare sodo per ottenere un gioco che venga riconosciuto come numero 1." Angry Birds ha festeggiato il suo compleanno la scorsa settimana con un aggiornamento di contenuti gratuiti che includeva nuovi livelli.
