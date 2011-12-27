Loading...

Zite lancia un'applicazione per iPhone

27/12/2011

Zite, che in precedenza aveva distribuito un'applicazione esclusiva per iPad, ha rilasciato la sua prima versione per iPhone. L'app prende il nome di Flipboard e si può accedere al servizio tramite il proprio account Twitter o Google Reader. In questo modo l'applicazione potrà imparare a conoscere meglio le vostre preferenze. Per ogni notizia o fonte potrete indicare se vi è piaciuta o meno con un pollice alzato o abbassato. Purtroppo le fonti non vengono separate una dall'altra, ma sono mescolate da Zite. È ottimo per cercare nuove sorgenti, ma non si può isolarle. I feed sono in alta qualita, il layout è pulito ed attraente, l'applicazione rende sul piccolo schermo meravigliosamente. In poche parole vi aiuterà a costruire una sorta di giornale personale dove si può dividere il tutto in categorie principali come News, Technology o altre categorie più specifiche e variegate come Android, iPhone, Mac news, Gadgets, Sci-tech, and Mobile.
