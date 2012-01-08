Loading...

L'applicazione Kindle per iPhone e Ipad si aggiorna

08/01/2012

Dopo il grande aggiornamento per iBook arriva ora un aggiornamento per l'applicazione Kindle di Amazon su iPhone e iPad. Quando Kindle Fire è stato lanciato il mese scorso, includeva un'applicazione per le riviste. Molti si sono lamentati per la mediocre formattazione sul display da 7 pollici. Tra le tante riviste offerte potevano essere consultate Men's Health, PC Magazine e molte altre. Ora le stesse riviste sono incluse nella versione per iPad di Kindle. Ora i documenti PDF possono essere importati e letti su iPhone, iPod Touch e iPad. Questa possibilità era disponibile su Kindle da molto, ma questa è una grande aggiunta per iPad. È possibile importare i PDF trasferendoli attraverso iTunes, l'apertura di una email o Safari, o inviandoli al vostro indirizzo email personale su Kindle. Gli altri documento possono solo essere aperti tramite iTunes o l'email Kindle. Mentre per molti iPad già gestiva superbamente i file PDF (Good Reader, iBook). KIndle è ora un'applicazione da aggiungere a quella lista.
