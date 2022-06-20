Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

Steam, arriva la stagione degli sconti

Redazione Avatar

di Redazione

20/06/2022

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Steam ha aperto ufficialmente la stagione degli sconti che tutti gli utenti stanno aspettando.

Mentre è in corso lo Steam Next Fest, la piattaforma ha annunciato anche la data degli sconti. Gli sconti di Steam inizieranno la sera del 23 giugno.

Si avvicina la data dell'attesissimo nuovo periodo di sconto su Steam, divenuto ormai uno dei capisaldi della piattaforma PC.

Dal 23 giugno i saldi Steam

Secondo quanto ufficializzato, i saldi estivi di Steam inizieranno il 23 giugno. L'ultima data degli sconti sarà il 7 luglio.

Quindi gli sconti continueranno per circa due settimane. In questo processo, potrai guadagnare oggetti come carte con vari eventi in Steam.

Attualmente, Steam Next Fest continua su Steam. Se c'è una produzione indipendente che ti incuriosisce, puoi provare il gioco e farti un'idea. In questo modo, puoi acquistare il gioco in tutta tranquillità con gli sconti.

foto@Valve, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

WhatsApp ancora nuove funzionalità per la privacy degli utenti

Articolo Successivo

Shakira ballo sensuale con Nick Jonas e Pique va in crisi

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

09/10/2022

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

09/10/2022

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

05/10/2022