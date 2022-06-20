Steam, arriva la stagione degli sconti
20/06/2022
Steam ha aperto ufficialmente la stagione degli sconti che tutti gli utenti stanno aspettando.
Mentre è in corso lo Steam Next Fest, la piattaforma ha annunciato anche la data degli sconti. Gli sconti di Steam inizieranno la sera del 23 giugno.
Si avvicina la data dell'attesissimo nuovo periodo di sconto su Steam, divenuto ormai uno dei capisaldi della piattaforma PC.
Dal 23 giugno i saldi Steam
Secondo quanto ufficializzato, i saldi estivi di Steam inizieranno il 23 giugno. L'ultima data degli sconti sarà il 7 luglio.
Quindi gli sconti continueranno per circa due settimane. In questo processo, potrai guadagnare oggetti come carte con vari eventi in Steam.
Attualmente, Steam Next Fest continua su Steam. Se c'è una produzione indipendente che ti incuriosisce, puoi provare il gioco e farti un'idea. In questo modo, puoi acquistare il gioco in tutta tranquillità con gli sconti.
foto@Valve, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
