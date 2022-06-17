Shakira ballo sensuale con Nick Jonas e Pique va in crisi

Nel bel mezzo della crisi della sua separazione dal marito, il calciatore spagnolo Gerard Pique, la star colombiana Shakira ha condiviso con i suoi follower sui social network una clip del programma in cui sta partecipando come giuria, dove ha chiesto alla star Nick Jonas di condividere il suo ballo.

Al termine della performance, Shakira ha chiesto a Jonas: "Sei sicuro di essere degli Stati Uniti e non della Colombia?", Riferendosi alla sua abilità nel ballo.

In un contesto correlato, la ragazza accusata di avere una relazione con Pique è apparsa nel programma spagnolo "Sochilet" sotto il nome "CM" per difendersi, mentre ha negato le accuse mosse contro di lei di Pique che avrebbe tradito Shakira con lei, sottolineando:

"Sono entrata a far parte della storia a mia insaputa e non immaginavo un giorno di essere in questo posto e di vedere le mie informazioni personali allo scoperto".

Ha aggiunto: "Non ho mai conosciuto Gerard Pique, mi hanno collegato a lui perché i media non conoscono l'identità della vera ragazza. Sono solo una ragazza che sta facendo gli esami universitari e non sono sui social per difendermi, e questo è ciò che mi ha spinto a rompere il mio silenzio"

foto@Serenity, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons