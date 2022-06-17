Vivo X80 Pro arriva ufficialmente sul mercato europeo

L'azienda cinese Vivo ha annunciato che il suo nuovo telefono Vivo X80 Pro è ufficialmente arrivato sul mercato europeo.

Vivo ha spiegato che il prezzo del telefono vivo X80 Pro varia a seconda di dove verrà lanciato.

Il Vivo X80 Pro ha un chip del processore SoC Snapdragon 8 Gen 1. Il display è un AMOLED LTPO da 6,78 pollici con una frequenza di aggiornamento dello schermo di 20 Hz.

Il telefono ha una fotocamera posteriore quadrupla, la prima con 50 megapixel, la seconda con 48 megapixel, la terza con 12 megapixel e l'ultima con 8 megapixel.

Il Vivo X80 Pro supporta un'enorme batteria con una capacità di 5000 mAh, con caricabatterie wireless da 80W e 50W.

Vivo ha rivelato i prezzi di questo telefono, secondo ciascun paese nel mercato europeo.

Questa dichiarazione ha confermato che il prezzo più basso per questo telefono sarebbe in Austria, mentre il prezzo più alto era in Germania e Italia:

Germania: 1.300 euro.

Italia: 1300 euro.

Spagna: 1200 euro.

Austria: 1.100 euro.

Slovenia: 1.200 euro.

