WhatsApp ancora nuove funzionalità per la privacy degli utenti

WhatsApp continua a lavorare su nuove funzionalità da offrire agli utenti iOS e Android, la nuova funzionalità sviluppata da WhatsApp sarà ancora una volta all'insegna della privacy.

Ci sono molte impostazioni sulla privacy per "l'ultima visualizzazione", la foto del profilo e la funzione nell'applicazione WhatsApp.

Ad esempio, quando selezioni l'opzione "tutti", tutti gli utenti possono vedere le tue informazioni, mentre quando selezioni "i miei contatti", solo gli iscritti ai tuoi contatti possono vederle. Tuttavia, queste impostazioni non sono sufficienti.

Perché potresti anche voler aprire la tua ultima immagine vista o del profilo a determinate persone e chiuderla al resto.

WhatsApp non ha offerto tale opportunità agli utenti fino ad ora. Con il nuovo aggiornamento introdotto nei giorni scorsi, è arrivata la caratteristica attesa.

Aggiunta l'opzione "I miei contatti tranne…" all'applicazione WhatsApp.

Con questa funzione, sarai in grado di nascondere l'ultima volta che hai visto, la foto del profilo e le informazioni su di essa a determinate persone.

Non dovrai mostrarlo a tutti in generale o a tutti i tuoi contatti registrati.

C'è anche una dichiarazione ufficiale sull'argomento.

"Per proteggere ulteriormente la tua privacy online, stiamo introducendo nuove opzioni per le impostazioni di controllo della privacy", ha affermato WhatsApp in un tweet.

Ora puoi scegliere chi può vedere la tua foto del profilo, Informazioni e Ultima vista dal tuo elenco di contatti.