Stalker 2 Heart of Chernobyl, incredibile Unreal Engine 5
di Redazione
16/08/2021
STALKER 2: Heart of Chernobyl è stato definito da più parti uno dei videogiochi tecnicamente più impressionanti che ci dobbiamo aspettare al momento.
Naturalmente in questo caso si tratta di una release prettamente next-gen, ma il team di sviluppo GSC Game World ha ora rivelato un dettaglio che "spiega tutto" .
Più specificamente, attraverso un passaggio umoristico a Epic Games su Twitter, il team ha fatto sapere che il gioco è stato sviluppato utilizzando il motore grafico Unreal Engine 5.
Si tratta praticamente di una delle prime produzioni su larga scala che dovrebbe essere rilasciata a breve, sfruttando l'avanzato motore grafico che ha lasciato a bocca aperta con le sue prime demo qualche mese fa.
STALKER 2: Heart of Chernobyl dovrebbe essere rilasciato il 28 aprile 2022 esclusivamente per Xbox Series X | S per console e PC. Il titolo sarà disponibile dal primo giorno sul servizio in abbonamento Xbox Game Pass.
Articolo Precedente
Apple: Tutte le novità disponibili a settembre
Articolo Successivo
Samsung Galaxy Z Fold 3: pieghevole e fotocamera sotto il display
Redazione