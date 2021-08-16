Loading...

Stalker 2 Heart of Chernobyl, incredibile Unreal Engine 5

16/08/2021

STALKER 2: Heart of Chernobyl è stato definito da più parti uno dei videogiochi tecnicamente più impressionanti che ci dobbiamo aspettare al momento.

Naturalmente in questo caso si tratta di una release prettamente next-gen, ma il team di sviluppo GSC Game World ha ora rivelato un dettaglio che "spiega tutto" .

Più specificamente, attraverso un passaggio umoristico a Epic Games su Twitter, il team ha fatto sapere che il gioco è stato sviluppato utilizzando il motore grafico Unreal Engine 5.

Si tratta praticamente di una delle prime produzioni su larga scala che dovrebbe essere rilasciata a breve, sfruttando l'avanzato motore grafico che ha lasciato a bocca aperta con le sue prime demo qualche mese fa.

https://www.youtube.com/watch?v=SjDMwsbaSd8

STALKER 2: Heart of Chernobyl dovrebbe essere rilasciato il 28 aprile 2022 esclusivamente per Xbox Series X | S per console e PC. Il titolo sarà disponibile dal primo giorno sul servizio in abbonamento Xbox Game Pass.

