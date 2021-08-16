Apple: Tutte le novità disponibili a settembre

Apple ha fatto trapelare diverse notizie riguardanti tutti i prossimi dispositivi che saranno pronti ad invadere il mercato a settembre.

In particolare, i dispositivi come la serie iPhone 13 e iPad mini 6 attirano grande attenzione. Le caratteristiche tecniche e i prezzi della serie iPhone 13 sono trapelati in precedenza, ma le caratteristiche ed i prezzi trapelati non sono ufficiali.

iPhone 13, AirPods 3, Apple Watch Series 7 e iPad mini 6 potrebbero debuttare a settembre

Mark Gurman di Bloomberg ha affermato che Apple sta pianificando un intero evento di settembre in cui annuncerà la serie iPhone 13 , AirPods 3 , iPad mini 6 e Apple Watch Series 7.

Gurman afferma che sebbene la prossima serie di iPhone 13 abbia il pacchetto di aggiornamento di livello "s", Apple chiamerà questa serie iPhone 13.

In precedenza è stato affermato che la serie iPhone 13 sarà dotata di un display a 120 Hz, modalità video verticale, tacca più piccola, nuove funzionalità della fotocamera e un chip A15 più veloce .

Accanto alla nuova linea di iPhone, Apple presenterà l'Apple Watch Series 7 con una leggera riprogettazione al suo evento di settembre. L'Apple Watch riprogettato avrà uno schermo più piatto e una nuova tecnologia di visualizzazione.

https://www.youtube.com/watch?v=SoINDxnk4Bk

Si afferma inoltre che Apple annuncerà anche l'iPad mini 6 e l'iPad 9 a settembre. iPad mini 6 avrà un design della cornice più sottile. Secondo i rapporti precedenti, l'iPad mini 6 sarà dotato di un display da 8,3 pollici più grande , una porta USB-C e un chip A15 . L'iPad 9, d'altra parte, avrà uno chassis più sottile e interni aggiornati.

AirPods 3 farà il suo debutto all'evento di settembre di Apple.