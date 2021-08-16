Facebook dichiara guerra ai ricercatori tedeschi

Secondo informazioni trapelate in rete, uno dei più grandi social del web, Facebook, tra le piattaforme più popolari al mondo, ha dichiarato guerra ad un gruppo di scienziati e ricercatori in Germania.

Facebook, che ha impedito agli scienziati della New York University di esaminare gli annunci politici sulla piattaforma la scorsa settimana, ed ha bloccato la piattaforma chiamata AlgorithmWatch.

Durante l'esame del funzionamento dell'algoritmo di Instagram sulla piattaforma, sono stati esaminati quali erano i post più importanti e su quali basi.

Il gruppo ha annunciato di aver rivelato che i post che mostrano più nudità o immagini facciali su Instagram sono stati quelli più importanti.

Spiegando che i funzionari di Facebook, fondata da Mark Zuckerberg, si sono incontrati con loro, i ricercatori hanno sostenuto:

"Nel nostro incontro, ci hanno detto che stavamo infrangendo le regole di Instagram. Inoltre, hanno affermato che abbiamo ignorato alcune delle leggi sulla protezione dei dati dell'UE e non abbiamo ottenuto il loro permesso".

È stato anche affermato che gli avvocati di Facebook hanno minacciato di citare in giudizio i ricercatori.