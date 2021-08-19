Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

Cyberpunk 2077, gli ultimi aggiornamenti risolvono un mucchio di bug

Redazione Avatar

di Redazione

19/08/2021

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Come con i precedenti aggiornamenti del gioco, ci sono un sacco di bug risolti. Il lungo elenco include errori relativi a missioni, sequenze di film, dialoghi, interfaccia utente e hacking.

Lo sviluppatore promette anche migliori prestazioni e stabilità su tutte le piattaforme. Le maggiori differenze probabilmente arriveranno su PlayStation 4 e Xbox One, così come sui vecchi PC.

Di novità, sull'aggiornamento 1.3, spicca la tanto richiesta modifica alla mini mappa. Quando sali su un'auto o su un altro veicolo, la mappa si rimpicciolisce automaticamente, facilitando la navigazione ad alta velocità. I giocatori hanno anche l'opportunità di ripristinare il proprio albero dei talenti, il che rende più facile testare diversi stili di gioco.

La patch 1.3 introduce anche la prima carica di extra gratuiti per Cyberpunk 2077 - originariamente promesso prima del lancio del gioco, ma che è finito nel calderone dopo il disastroso lancio. In questa patch i giocatori ottengono due nuove giacche, una nuova auto e un look alternativo per Johnny Silverhand.

CD Projekt non ha ancora fissato una data per l'aggiornamento, ma avverte che "arriverà presto".

foto@Flickr

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Apple iPhone 13 Mini, quali saranno le novità

Articolo Successivo

Facebook dichiara guerra ai ricercatori tedeschi

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

09/10/2022

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

09/10/2022

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

05/10/2022