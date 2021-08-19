Cyberpunk 2077, gli ultimi aggiornamenti risolvono un mucchio di bug
di Redazione
19/08/2021
Come con i precedenti aggiornamenti del gioco, ci sono un sacco di bug risolti. Il lungo elenco include errori relativi a missioni, sequenze di film, dialoghi, interfaccia utente e hacking.
Lo sviluppatore promette anche migliori prestazioni e stabilità su tutte le piattaforme. Le maggiori differenze probabilmente arriveranno su PlayStation 4 e Xbox One, così come sui vecchi PC.
Di novità, sull'aggiornamento 1.3, spicca la tanto richiesta modifica alla mini mappa. Quando sali su un'auto o su un altro veicolo, la mappa si rimpicciolisce automaticamente, facilitando la navigazione ad alta velocità. I giocatori hanno anche l'opportunità di ripristinare il proprio albero dei talenti, il che rende più facile testare diversi stili di gioco.
La patch 1.3 introduce anche la prima carica di extra gratuiti per Cyberpunk 2077 - originariamente promesso prima del lancio del gioco, ma che è finito nel calderone dopo il disastroso lancio. In questa patch i giocatori ottengono due nuove giacche, una nuova auto e un look alternativo per Johnny Silverhand.
CD Projekt non ha ancora fissato una data per l'aggiornamento, ma avverte che "arriverà presto".
