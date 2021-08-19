Apple iPhone 13 Mini, quali saranno le novità

Le indiscrezioni trapelate in rete hanno dimostrato che Apple rilascerà una versione aggiuntiva del nuovo dispositivo iPhone 13 mini e quindi rinuncerà a questa dimensione di telefoni in modo permanente.

Forse l'azienda ha capito che gli utenti non sono interessati ai dispositivi troppo piccoli, anche se alcuni sondaggi hanno rivelato che il 48% dei partecipanti, è ancora interessato a telefoni con schermi piccoli, in particolare più piccoli di 6,2 pollici.

Sebbene il numero di partecipanti a questo voto non sia elevato, rivela che i piccoli telefoni non sono poi visti così male, piuttosto potrebbe essere la "forma" presentata da Apple a non incontrare i gusti degli utenti.

L'iPhone 12 mini ha sofferto di una serie di problemi, in particolare la piccola capacità della batteria e le sue dimensioni molto ridotte. Una gran parte degli utenti interessati a possedere piccoli telefoni ha affermato che questo telefono è troppo piccolo.

Tutti questi fattori hanno causato la speculazione che il prossimo piccolo telefono Apple dopo l'iPhone 13 mini sarà pieghevole. Proprio come l'esperienza che abbiamo visto nel Galaxy Z Flip 3. È un piccolo telefono quando è piegato e quando è aperto misura 6,7 ​​pollici in termini di schermo.

Inoltre, le dimensioni del Galaxy Z Flip 3 sono molto adatte per l'uso con una sola mano, dal momento che non è così ampio. Un gran numero di analisti si aspettava il successo del Galaxy Z Flip 3 e la sua capacità di sostituire un telefono come il Galaxy S21 Plus.

Inoltre, Apple non ha confermato né accennato alla possibilità di lanciare un telefono pieghevole con queste specifiche. Tuttavia, questa idea potrebbe essere l'idea migliore per salvare i mini telefoni.