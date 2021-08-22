Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

Samsung Galaxy A03s la nuova classe entry level

Redazione Avatar

di Redazione

22/08/2021

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Poco dopo aver annunciato il Galaxy A52s, Samsung ha presentato anche un dispositivo entry-level con il nome Galaxy A03s a un prezzo particolarmente basso.

Come si addice a un dispositivo entry-level, il Galaxy A03s è dotato di uno schermo LCD di base relativamente grande da 6,5 ​​pollici. Si basa sul processore Helio P35 di MediaTek, che è combinato rispettivamente con 3 o 4 GB di memoria di lavoro e 32 o 64 GB di memoria interna, inclusa l'opzione di espansione su una scheda microSD.

Il sistema di fotocamere del Galaxy A03 combina tre fotocamere: la principale da 13 megapixel e altre due fotocamere con un sensore da 2 megapixel, una con obiettivo macro e l'altra per un effetto di profondità.

Inoltre, la fotocamera frontale per i selfie è dotata di un sensore da 5 megapixel e si trova in uno slot al centro dello schermo.

La batteria al suo interno ha una capacità di 5.000 mAh e si ricarica tramite una connessione USB-C con un caricabatterie da 15 watt. Il sistema operativo è Android 11 con interfaccia aziendale One UI 3.1 Core

Il Galaxy A03 sarà lanciato in India e sarà disponibile in tre colori: nero, bianco e blu.

foto@Flickr

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S22 incredibile fotocamera da 200 MegaPixel

Articolo Successivo

Apple iPhone 13 Mini, quali saranno le novità

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

09/10/2022

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

09/10/2022

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

05/10/2022