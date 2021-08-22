Samsung Galaxy A03s la nuova classe entry level

Poco dopo aver annunciato il Galaxy A52s, Samsung ha presentato anche un dispositivo entry-level con il nome Galaxy A03s a un prezzo particolarmente basso.

Come si addice a un dispositivo entry-level, il Galaxy A03s è dotato di uno schermo LCD di base relativamente grande da 6,5 ​​pollici. Si basa sul processore Helio P35 di MediaTek, che è combinato rispettivamente con 3 o 4 GB di memoria di lavoro e 32 o 64 GB di memoria interna, inclusa l'opzione di espansione su una scheda microSD.

Il sistema di fotocamere del Galaxy A03 combina tre fotocamere: la principale da 13 megapixel e altre due fotocamere con un sensore da 2 megapixel, una con obiettivo macro e l'altra per un effetto di profondità.

Inoltre, la fotocamera frontale per i selfie è dotata di un sensore da 5 megapixel e si trova in uno slot al centro dello schermo.

La batteria al suo interno ha una capacità di 5.000 mAh e si ricarica tramite una connessione USB-C con un caricabatterie da 15 watt. Il sistema operativo è Android 11 con interfaccia aziendale One UI 3.1 Core

Il Galaxy A03 sarà lanciato in India e sarà disponibile in tre colori: nero, bianco e blu.

