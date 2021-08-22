Samsung Galaxy S22 incredibile fotocamera da 200 MegaPixel

La scorsa settimana Samsung ha presentato gli smartphone pieghevoli che hanno ricevuto risposte interessanti, ma adesso ci troviamo di fronte al dispositivo di punta, il Galaxy S22, che sarà lanciato durante il mese di gennaio-febbraio.

Samsung nutre grandi speranze per il prossimo dispositivo di punta e si aspetta che aumenti le vendite diminuite con il lancio del Galaxy S21, che ha venduto metà della quantità del Galaxy S20.

Il lancio sarà tra pochi mesi, ma ciò non ferma le voci di corridoio per le quali si dice che l'azienda dovrebbe annunciare il Galaxy S22 con un sensore della fotocamera di non meno di 200 megapixel in collaborazione con il marchio di fotografia Olympus.

La voce più interessante è che il sistema di fotocamere dovrebbe arrivare con un sensore da 200 megapixel in collaborazione con l'azienda giapponese Olympus, nota principalmente per la produzione di tecnologie ottiche avanzate e di alta qualità.

Questa non è la prima collaborazione del gigante della tecnologia con un'azienda legata al settore fotofrafico; Abbiamo già visto la continua e fruttuosa collaborazione tra la cinese Wawi e il produttore di obiettivi Leica.

Non si tratta solo di una mossa di marketing, è anche una mossa che potrebbe migliorare la qualità della fotografia, ma si rifletterà principalmente nell'obiettivo, poiché il sensore stesso è prodotto da Samsung .

Questa non è la prima volta che circola una voce secondo cui il Galaxy S22 Ultra arriverà con un sensore da 200 megapixel, ma un nuovo rapporto in seguito ha affermato il contrario e che Samsung ha rinunciato all'idea e lancerà un 103 megapixel particolarmente avanzato Sensore fotografico. Tuttavia, la collaborazione con Olympus si rifletterà solo nell'obiettivo.

foto@Wikimedia