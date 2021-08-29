iPhone 12, la Apple segnala problemi agli altoparlanti

Apple ha annunciato ufficialmente il lancio di un programma di servizio per alcuni iPhone 12 e iPhone 12 Pro

Apple ha segnalato che alcuni iPhone 12 e iPhone 12 Pro potrebbero avere problemi con gli altoparlanti. L'azienda promette di risolvere il problema gratuitamente. A segnalarlo, in particolare, il prestigioso portale The Verge con riferimento alla pagina di supporto del sito web dell'azienda.

"Apple ha stabilito che una percentuale molto piccola di dispositivi iPhone 12 e iPhone 12 Pro potrebbe avere problemi audio a causa di un malfunzionamento dei moduli altoparlanti. I dispositivi in ​​questione sono stati prodotti tra ottobre 2020 e aprile 2021. Se il tuo iPhone 12 o iPhone 12 Pro non riproduce il suono dell'altoparlante quando effettui o ricevi chiamate, è probabile che venga riparato", ha affermato la società.

Secondo il rapporto, Apple ed i fornitori di servizi Apple autorizzati, forniranno un servizio di riparazione del dispositivo gratuito.

Gli utenti che hanno problemi devono fissare un appuntamento in anticipo presso un negozio al dettaglio Apple o contattare il supporto Apple.

Si consiglia agli utenti di eseguire il backup dei propri dati su iCloud o su un computer prima della riparazione.

Apple non riparerà gli altoparlanti dell'iPhone 12 con display danneggiati (se tale danno interferisce con la riparazione). In questo caso, l'utente dovrà sostituire lo schermo prima di risolvere il problema audio.

L'azienda ha chiarito che gli smartphone verranno "controllati prima di qualsiasi servizio" per assicurarsi che soddisfino i requisiti del programma.

foto@MaxPixel