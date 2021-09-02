Nintendo Switch abilita il blocco schermo
di Redazione
02/09/2021
La Nintendo Switch è una delle console di gioco portatili più popolari, grazie alla sua varietà di giochi e alla sua ampia popolarità.
Ma gli utenti sono afflitti da un problema molto fastidioso, poiché il dispositivo si accende improvvisamente dopo averlo chiuso o riposto nella borsa per il trasporto.
Ciò fa sì che la batteria del dispositivo si scarichi rapidamente, perché il dispositivo continua a funzionare tutto il tempo.
Nintendo ha così introdotto una funzione di blocco dello schermo che consente di bloccare il dispositivo o di metterlo in modalità di non utilizzo per risparmiare la batteria.
Come si attiva la funzione blocco schermo
Questa funzione spegne automaticamente lo schermo del dispositivo quando lo metti in stop e ti richiede di premere un pulsante tre volte di seguito finché il dispositivo non si riaccende.
Pertanto, la funzione di blocco dello schermo protegge il tuo dispositivo da riaperture impreviste o improvvise, poiché il dispositivo non si accende se vengono premuti lo schermo o altri pulsanti.
Questa funzione non è utilizzabile con il dispositivo collegato a un televisore, quindi il dispositivo deve essere in modalità portatile.
Vai alle impostazioni di sistema, quindi scegli Blocco schermo e troverai un'opzione chiamata Attiva blocco schermo in modalità di sospensione.
Se vuoi sbloccare il dispositivo dopo aver attivato questo blocco, devi premere un pulsante qualsiasi tre volte di seguito.
Puoi premere diversi pulsanti fino a quando non ottieni suoni diversi dal dispositivo come il suono di un clacson o il suono di un robot.
foto@Wikimedia
Redazione