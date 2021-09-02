Le scarpe tecnologiche attirano i più prestigiosi marchi

La tecnologia delle scarpe intelligenti è ancora in fase di sviluppo e non è ancora stata lanciata per diventare disponibile ai consumatori di tutto il mondo, poiché le aziende stanno ancora cercando di sfruttare al meglio la nuova tecnologia.

Come suggerisce il nome, le scarpe intelligenti sono una nuova tecnologia che si basa sulla combinazione di scarpe normali e sensori di tracciamento elettronico, in modo da poter monitorare le tue attività e registrare tutte le tue attività nell'app fitness e tenere traccia della tua salute.

Le scarpe intelligenti possono monitorare il numero di passi che hai fatto e la distanza percorsa, nonché il numero di calorie bruciate durante quell'attività.

Possono anche tracciare e mappare i tuoi passi tramite i suoi sensori GPS integrati, così puoi conoscere il tuo itinerario quotidiano.

Alcune scarpe intelligenti hanno sensori di pressione incorporati all'interno della scarpa, quindi sanno quando vengono indossate e il peso dell'utente.

Altre tipologie hanno sensori più sofisticati per monitorare l'ambiente circostante, la temperatura, l'illuminazione e altri dati importanti.

Le scarpe intelligenti si basano su batterie interne che vengono caricate circa una volta ogni due settimane.

Alcune scarpe possono avere diverse funzioni di intrattenimento come luci a LED che cambiano per adattarsi ai tuoi vestiti e possibilmente cuffie esterne per riprodurre musica.

Puoi connettere queste scarpe al tuo telefono tramite Bluetooth e utilizzare le loro app per raccogliere dati o inviare i dati all'app per la salute che usi sul telefono.

Anche alcune aziende internazionali hanno iniziato ad interessarsi a questa tecnologia e hanno lanciato i loro modelli, come Nike, che ha lanciato una scarpa che si allaccia da sola senza bisogno di alcun intervento da parte tua.

Anche Under Armour ha la sua scarpa intelligente, ma la scarpa si basa su un'app speciale installata nel telefono.

foto@Flickr