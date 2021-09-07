Google Pixel 3 e Pixel 3XL esiste un bug nascosto

Secondo quanto riferito dal portale tecnologico Ars Technica, stanno aumentano le segnalazioni degli utenti per un bug che renderebbe inutilizzabili i dispositivi Pixel 3 e Pixel 3 XL. Secondo Ars Technica, da mesi ci sono segnalazioni nei forum e il problema non solo non è risolto ma si sta espandendo, senza che nessuno sappia perché questo sta accadendo.

I dispositivi possono diventare non funzionanti durante la notte. Entrano nella modalità di download di emergenza (EDL) di Qualcomm e da lì l'utente non può nemmeno resettare installando nuovo firmware con i metodi tradizionali, in quanto non carica nemmeno il bootloader.

Ars Technica presume che si tratti di un problema relativo all'hardware, come il famigerato bootlooping di LG, ma non ci sono ancora prove. Al momento nessuno è sicuro di dove sia dovuto e come possa essere corretto.