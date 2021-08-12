Samsung Galaxy Z Fold 3: pieghevole e fotocamera sotto il display

Samsung ha presentato il suo nuovo dispositivo pieghevole, il Samsung Galaxy Z Fold 3, all'evento Galaxy Unpacked. Le funzionalità di Galaxy Z Fold 3 includono la tecnologia della fotocamera sotto il display e il supporto per S Pen. Proviamo ad esaminare le caratteristiche principali del nuovo Galaxy Z Fold 3.

L'uscita del Samsung Galaxy Z Fold 3 era molto attesa. L'introduzione dello smartphone pieghevole era considerata certa. Samsung aveva già accennato all'arrivo del suo nuovo smartphone pieghevole prima di annunciare l'evento Galaxy Unpacked. In effetti, era previsto e il Galaxy Z Fold 3 è stato introdotto insieme al Galaxy Z Flip 3.

Galaxy Z Fold 3 tutte le caratteristiche

Il nuovo telefono si piega orizzontalmente come il Galaxy Z Fold 2. Lo schermo interno del Galaxy Z Fold 3 è costituito da un display Dynamic AMOLED da 7,6 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Tuttavia, qui c'è una differenza importante. Perché la fotocamera selfie del telefono si trova proprio sotto lo schermo, non in una tacca. Questo rende il Galaxy Z Fold 3 il primo telefono Samsung con una fotocamera sotto il display. Ricordiamo che qui viene utilizzata una fotocamera da 4 MP.

Sulla parte anteriore del Galaxy Z Fold 3, c'è un altro schermo da 6,2 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Lo schermo protetto da Gorilla Glass Victus ha una tacca a punti e questa tacca ospita una fotocamera da 10 MP.

Galaxy Z Fold 3 è dotato di processore Snapdragon 888 con supporto 5G e supporta 12 GB di RAM. Le opzioni di archiviazione del telefono sono 256 GB e 512 GB. Le fotocamere del telefono sono elencate come fotocamera principale da 12 MP + fotocamera ultra grandangolare da 12 MP + teleobiettivo da 12 MP. La capacità della batteria dello Z Fold 3 è di 4.400 mAh. Il telefono dispone di capacità di ricarica cablata da 25 W, wireless da 11 W e wireless inversa da 4,5 W.

Galaxy Z Fold 3 e supporto S Pen

Questo è probabilmente il più grande cambiamento che Samsung ha portato con il Fold di terza generazione. Il telefono supporta la stilo S Pen. Pertanto, l'esperienza Galaxy Note viene trasferita al Galaxy Z Fold 3. In ogni caso c'è da sottolineare che il Galaxy Z Fold 3 non ha uno slot per la S Pen. A tal proposito, è necessario acquistare una custodia speciale come il Galaxy S21 Ultra.

foto in evidenza@Flickr