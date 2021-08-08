Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

Microsoft lancia la modalità notturna sulla Xbox

Redazione Avatar

di Redazione

08/08/2021

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Microsoft sta lavorando a una modalità notturna per le console Xbox, come riporta il portale The Verge . Ciò consente agli utenti di abbassare le luci sulla console di gioco e sul controller, tra le altre cose.

La modalità notturna consente di regolare la luminosità dello schermo, del controller e del pulsante di accensione sulla console. Secondo The Verge , che ha testato la capacità, sono disponibili diversi livelli di attenuazione e un filtro per la luce blu opzionale.

Gli utenti possono scegliere di attivare manualmente la funzione in determinati momenti. È anche possibile attivare e disattivare automaticamente la modalità notturna, ad esempio durante l'alba e il tramonto.

La funzionalità è attualmente in fase di test tra i membri di Xbox Insider, un programma che offre agli utenti Xbox la possibilità di fornire feedback sugli ultimi aggiornamenti di sistema. Non è ancora noto se la funzionalità sarà disponibile per tutti in un secondo momento.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy Z Fold 3: pieghevole e fotocamera sotto il display

Articolo Successivo

Google valutava l'acquisizione di Epic Games

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

09/10/2022

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

09/10/2022

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

05/10/2022