Microsoft lancia la modalità notturna sulla Xbox

Microsoft sta lavorando a una modalità notturna per le console Xbox, come riporta il portale The Verge . Ciò consente agli utenti di abbassare le luci sulla console di gioco e sul controller, tra le altre cose.

La modalità notturna consente di regolare la luminosità dello schermo, del controller e del pulsante di accensione sulla console. Secondo The Verge , che ha testato la capacità, sono disponibili diversi livelli di attenuazione e un filtro per la luce blu opzionale.

Gli utenti possono scegliere di attivare manualmente la funzione in determinati momenti. È anche possibile attivare e disattivare automaticamente la modalità notturna, ad esempio durante l'alba e il tramonto.

La funzionalità è attualmente in fase di test tra i membri di Xbox Insider, un programma che offre agli utenti Xbox la possibilità di fornire feedback sugli ultimi aggiornamenti di sistema. Non è ancora noto se la funzionalità sarà disponibile per tutti in un secondo momento.