Google valutava l'acquisizione di Epic Games

Google stava valutando l'acquisizione di Epic Games quando le due società sono state coinvolte in un conflitto sull'app Fortnite. Questo è ciò che Epic Games sostiene nei documenti rilasciati dalla causa tra le due società.

Questa settimana, Google ha revocato alcune delle sue modifiche alla causa antitrust di Epic Games, secondo i documenti legali aggiornati che The Verge ha notato per primo. In esso, Epic Games afferma che Google ha una posizione di monopolio con il suo app store Play Store e abusa di questo potere. Il primo ritiene che, poiché gli sviluppatori di app nel Play Store devono utilizzare i sistemi di pagamento di Google, e quindi devono consegnare a Google il 30 percento dell'importo dell'acquisto.

Epic Games afferma che Google è stata minacciata dai piani di Epic di eludere queste commissioni distribuendo la sua popolare app Fortnite attraverso i propri canali. Epic Games afferma che Google ha definito i piani di Epic, tra le altre cose, una "contaminazione" che minaccia Google. "Google, ad esempio, è arrivata al punto di condividere i suoi profitti di monopolio con i partner commerciali per garantire il loro accordo per precludere la concorrenza", afferma Epic nel documento della causa.

Google ha persino preso in considerazione l'acquisto di Epic Games, o parte di Epic, per reprimere questa minaccia, "si legge nell'accusa. Non vengono forniti ulteriori dettagli sui presunti piani di acquisizione e non è chiaro se Google abbia mai contattato Epic con questi piani. Inoltre, non è noto quando Google stesse considerando l'acquisizione di Epic.

La stessa Epic Games afferma di non essere a conoscenza delle considerazioni di Google all'epoca. "Questo era il nostro sconosciuto a quel tempo e, a causa dell'ordine di protezione del tribunale, ora compreremo solo dietro che Google stava considerando Epic per i nostri tentativi di competere con Google Play per Stop", scrive il CEO di Epic Games Tim Sweeney su Twitter.

I documenti affermano inoltre che Google avrebbe contattato lo sviluppatore di Fortnite con un "accordo speciale" per rilasciare Fortnite sul Play Store. Si dice che Google abbia affermato che il sideload delle app è una "esperienza terribile" e che Epic dovrebbe preoccuparsi che la maggior parte degli utenti non debba passare attraverso quel lungo processo per installare il gioco.

La causa contro Google è stata intentata l'anno scorso, dopo che Epic ha introdotto l'app Fortnite nel Play Store e ha incorporato il proprio sistema di pagamento, che è contrario ai termini e alle condizioni di Google. Epic ha intentato causa dopo che Fortnite è stato rimosso dal Play Store per questo motivo.

fonte@Tweakers